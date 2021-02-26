永康社教中心整建工程今天動工。(曹婷婷攝)

台南永康社教中心啟用至今已20多年歷史，館內硬體設施多已不敷使用，台南市文化局斥資1.6億改善永康社教中心，包括演藝廳劇場設施專化、一樓大廳重畫等內部功能整建工程，今天上午動工，預計明年暑假完工，未來也將媒合展演與地方文化資源，厚植在地藝術文化量能。

永康社教中心整建工程動工典禮由市長黃偉哲、文化局長葉澤山、永康區長張睿民及在地議員等人出席見證，被看好未來將帶動永康區藝文深化發展，落實文化均權目標。

台南市長黃偉哲表示，永康社教中心作為台南核心地區衛星劇場，為藝文展演重要場館，演藝廳內部功能整建及硬體設施改善後，希望未來吸引更多優質節目來到永康，加上總圖新館也落腳永康，勢必能夠為居民帶來更多親近多元藝文活動機會。

永康社教中心占地約2300坪，作為在地圖書館、研習教室及展演場所，演藝廳改建前約有900席，雖是過去鄉鎮市區級中少數擁有大型展演場所及公共圖書館的場域，但時至今日，硬體設備與空間已不敷使用。

文化局長葉澤山說，此次整建計畫著重提升演藝廳空間及硬體設備強化，包括劇場設備專業化、建築音效、燈光音響懸吊系統等，同時也優化觀眾席視角，演藝廳座位席次也因此從900席改成600席，第二藝廊改建為多功能排練場兼劇場後舞台，增設貓道設施等。

特別的是，改建後的空間也因應多元宗教信仰，以及台南移工等新移民需求，特別規畫淨下設施與祈禱室，友善穆斯林使用。

(中時 )