2020年房市不畏疫情，買氣旺到年底，雖然12月政府啟動打炒房，但根據中央銀行公布的2021年1月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，房貸達8.105兆元，土建融為2.498兆元，仍續雙創歷史新高，且年增率各為9.17％及18.70％，分別創172個月及115個月以來新高。

央行統計顯示，1月房貸餘額已連續48個月創歷史新高，餘額月增634.61億元，低於2020年12月的929.56億元及11月的724.56億元。央行官員認為，房市管制影響，後續是否擴大，應觀察整個第一季的變動，比較能完全顯現，因為2月又有農曆年假期，工作天數僅16日，同樣會產生季節性因素的影響。

供給側的建商土建融，1月也與房貸同步衝高，已連續23個月創歷史新高，餘額月增365.63億元，低於2020年12月的510.55億元。銀行授信主管表示，2020年台商回流效應，廠房及商用不動產炒熱，加上疫情引爆全球推出史上最大寬鬆，造成資金外溢，閒錢浮氾嚴重，紛紛轉進房市，造成住宅跟進漲風，經過新一波管制後，1月已顯現降溫。

央行官員強調，這次為杜絕投機炒作，適時祭出的新管制，加上各主要房貸銀行落實風險控管，如各主要房貸銀行承作的房貸總量，不少均已接近規定上限，陸續展開自行管控，均有利引導房市重返相對健康的方向。

(工商 )