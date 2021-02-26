41歲趙小僑和老公劉亮佐（斗哥）結婚4年，歷經2年調養身體，1次人工受孕、2次試管失敗，第3次一度成功懷孕，沒料第二次產檢發現15周寶寶胎停。包括劉亮佐、趙小僑忍痛在臉書發文：「很抱歉不到一周的開心祝賀振奮大家的氛圍，那麼快就跌落下來」。雖然未能留著孩子，但趙小僑26日上午堅強復工，展現過人勇氣。

趙小僑經紀人表示，懷孕滿12周時已趨穩定，但趙小僑仍不放心，過年前再度產險，當時超音波檢查都正常，沒想到年後二次產檢竟發現胎停。趙小僑目前包括其餘產檢、抽血項目都已檢查完畢，在醫生建議下，必須3至7天內做完引產手術、拿到病理報告，才能確認胎停真正原因。接下來是否持續再做試管？經紀人表示等趙小僑先把身體調養好再說。

趙小僑求子路艱辛，醫護人員稱她是「勇敢媽咪」，經紀人表示，得知寶寶不在後，包括自己與劉亮佐、及艾捷隆、送子鳥11生殖中心夥伴全都難過落淚，當時趙小僑不忘打起勇氣，給予現場所有醫護一個擁抱。經紀人也感謝原要合作的母嬰用品廠商，即便事發突然，廠商第一時間也為小僑打氣，願她身體恢復能再合作。

(中時 )