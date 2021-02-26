「花1萬3幫小孩辦生日派對，很正常嗎？」一名人夫不解抱怨，女兒今年就讀小學一年級，下個月就要過生日，他和老婆想替女兒辦個生日派對，由於家裡空間不大，所以決定到餐廳訂包廂，不過事後算一算，總開消竟高達1萬3千元，讓他相當震驚，原本想打退堂鼓的他，老婆卻堅持要辦，還告訴他這花費很正常，讓他相當無奈，「我又不是年薪300萬」。

原PO今(26日)在PTT上發文表示，下個月就是女兒的生日，他和老婆想邀請一些好友參加，辦個生日派對，算一算人數共有15人，由於家中空間太小，所以他和老婆打算找個餐廳包下包廂，讓賓客能夠盡興。

不過詢問之後得知餐廳低消就要7000元，加上2個8吋蛋糕4000元，送給女兒的禮物則是2000元，算一算荷包已經噴了1萬3千元，讓原PO認為太貴，「畢竟我們家沒有房租可以收，我也沒有年薪300萬」，原本想和老婆討論其他替代方案，但老婆卻淡定地回應，「這個花費很正常」。

被老婆拒絕後，加上餐廳和蛋糕的訂金都已支付，原PO也無法反駁老婆，只是心中納悶，「可能是貧窮限制了我的想像力，現在小學生辦個生日派對1萬很正常嗎？」對此，有網友認為這花費太奢侈，「兩個八吋蛋糕4000，有夠盤」、「在家擠一下吃完蛋糕，小孩就可以出去玩啦，訂餐廳幹嘛」、「場地費太浪費了」，不過也有網友持不同看法，「一年花個一萬，其實也還好」、「沒有正不正常，只有你花不花的起，心會不會痛而已」。

(中時新聞網)