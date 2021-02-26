大陸稱因為台灣鳳梨有3種介殼蟲，3月起禁止輸入。農委會主委陳吉仲表示，大陸此舉完全不符合國際貿易規範；總統府發言人也批評，大陸的行為不是善意的行為。資深媒體人蔡詩萍表示，總統府現在罵大陸沒有善意，但你對人家已經幾年沒善意了，別人總要出手吧。

農委會表示，109年迄今銷大陸的鳳梨共6200批，接獲大陸通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲等計13件，輸出合格率達99.79%。陳吉仲指出，大陸也有2種以上介殼蟲，害蟲用燻蒸就可以消滅，日本就是這種規範，不能理解怎麼不依照國際貿易規範。

針對大陸暫停台灣鳳梨進口，蔡詩萍在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》節目中表示，總統府現在罵人家沒有善意，籲全民多消費。但反過來講，你對人家已經幾年沒有善意了，別人總要出手吧。民進黨就好好吞下來，或者就透過新上任的陸委會主委邱太三，看能不能夠重啟雙方因鳳梨而搭起的協商管道，這也是一種辦法，不要再講這些無聊的話了。

朱學恒表示，你去問民進黨立委王定宇，他對大陸有沒有善意；王定宇會說沒善意，台灣鳳梨就沒辦法賣了。

蔡詩萍指出，應該實事求是，在內政方面，應該鼓勵怎樣叫大家多幫忙。但是5萬公噸也不是開玩笑的。就看能不能看透過兩岸管道去協商，對岸說不定是丟出這張牌，讓你來協商啊，這說不定是個機會。

(中時新聞網)