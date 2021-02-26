統一超商（2912）26日董事會通過2020年度財報；獲利部分因海外轉投資事業受到疫情影響及2019年轉投資事業認列一次性財政返還等因素呈現衰退；歸屬母公司稅後淨利為102.38億元較去年同期減少2.89％，EPS為9.85元，董事會決議擬配發現金股利9元。

統一超2020年合併營收為2,584.95億元，較去年同期成長0.95％，合併稅後淨利達113.4億元，較2019年減少6.37％，歸屬母公司稅後淨利亦衰退2.89％。

但台灣7-ELEVEN營業利益仍持續成長，台灣7-ELEVEN本業營業額1681.48億元，受惠去年持續多元展店、突破6,000店，加上架構OPEN POINT會員平台、優化顧客數位體驗等策略，業績較同期成長6.4％，增幅達100億元以上，創下歷史新高。

統一超進一步分析，疫情影響消費動態，宅商機觸動預購成長引擎，台灣7-ELEVEN以團購美食、話題商品及小家電等，帶動預購成長超過1成，並搭配「i預購」平台延伸虛擬貨架概念，再創新一波成長曲線；此外，7-ELEVEN交貨便服務持續優化，帶動成長超過1成；而因應防疫的個人衛生與健康守護需求開發肖像口罩、防護衣與個人防護用品，亦挹注相關業績成長逾一成。

(工商 )