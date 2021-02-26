不久前，大陸一名23歲年輕女職員，遭主管用麻醉藥物「七氟烷（Sevoflurane），又稱七氟醚」迷昏，隨後遭性侵，且因為吸入麻醉藥導致中毒死亡，掀起社會輿論。一名自稱婦產科醫師的正妹，拍片示範吸入七氟烷有什麼後果，結果反遭網友砲轟，最後她也到警局自首。

網路上擁有百萬粉絲的正妹醫生「婦產科的陳大夫」，在該新聞事件過後，先是提到像乙醚、七氟烷等高純度合成化學物，屬於「一捂口鼻就會昏倒」的藥物，不過許多醫師質疑陳大夫說法，認為她誇大七氟烷的麻醉暈眩效果，並希望陳大夫刪文。

為了證明自己是對的，陳大夫用自身做實驗，將七氟烷沾在毛巾上，接著捂住自己的臉，沒多久她的身體開始晃動，大約64秒就陷入昏迷，儘管陳大夫事先警告「請勿模仿」，但錄影過程實在太驚人，引起網友熱議，更多人砲轟她想紅想瘋了。

事後陳大夫將微博關閉，並將實驗影片刪除，且在個人介紹欄位上，寫道「不用那麼麻煩，我已經報警自首了。是我的錯，我會勇於承擔」，但陳大夫也解釋，當時拍片使用的七氟烷，透過合法管道取得，希望大家將重點放在七氟烷流通管道，而非麻醉效果。

(中時新聞網)