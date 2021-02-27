台灣證券交易所統計，今天台股收在15953.8點，較上週下跌387.58點，跌幅約2.37%，全體上市公司總市值新台幣48兆6265.84億元，較上週減少1兆1617.91億元，減幅約2.33%。

產業別指數方面，漲幅以觀光類指數上漲8.23%最大，跌幅以半導體類指數下跌6.55%為最大，未含金融類指數下跌387.84點，跌幅約2.67%，未含電子類指數上漲276.07點，漲幅約1.77%，未含金融電子類指數上漲305.97點，漲幅約2.28%。

本週集中交易市場總成交金額1兆9286.71億元,全體上市股票成交金額1兆8368.32億元，股票成交量週轉率4.76%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類6733.81億元，占全體上市股票交易金額36.66%；電子零組件類2771.65億元，占全體上市股票交易金額15.09%；光電類1977.95億元，占全體上市股票交易金額10.77%。

成交量週轉率前3名產業依序為航運類21.41%、光電類16.79%、電子零組件類10.16%。

累計今年初開盤迄今共33個交易日，集中市場總成交金額11兆9265.01億元，市場日平均成交金額3614.09 億元，股票成交量週轉率26.5%，股票日平均成交量週轉率0.8%。（編輯：張均懋）1100226

(中央社)