中國大陸片面宣布禁止台灣鳳梨進口，外交部長吳釗燮在推特呼籲全球理念相近的友人支持台灣，一同捍衛「自由鳳梨」。

吳釗燮批評中國企圖限制進口台灣鳳梨來懲罰台灣南部農民，大家還記得澳洲的「自由紅酒」嗎？我在此呼籲全球理念相近的友人支持台灣，一同捍衛「自由鳳梨」。

外交部表示，中國宣布禁止進口台灣鳳梨，無異是蔑視以規範為基礎的自由及公平貿易！台灣鳳梨不但最高品質，也符合最嚴格的國際認證標準。我們呼籲北京撤回禁令！

(中時 )