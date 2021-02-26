【陸禁鳳梨】吳釗燮呼籲全球支持「自由鳳梨」 21:472021/02/26 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部長吳釗燮。（資料照／政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸片面宣布禁止台灣鳳梨進口，外交部長吳釗燮在推特呼籲全球理念相近的友人支持台灣，一同捍衛「自由鳳梨」。 吳釗燮批評中國企圖限制進口台灣鳳梨來懲罰台灣南部農民，大家還記得澳洲的「自由紅酒」嗎？我在此呼籲全球理念相近的友人支持台灣，一同捍衛「自由鳳梨」。 外交部表示，中國宣布禁止進口台灣鳳梨，無異是蔑視以規範為基礎的自由及公平貿易！台灣鳳梨不但最高品質，也符合最嚴格的國際認證標準。我們呼籲北京撤回禁令！ 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨被大陸停進口後 蔡英文親自回應了 陸禁台灣鳳梨 陳明文：出招抹黑台灣農業 (中時 ) #呼籲 #鳳梨 #台灣鳳梨 #台灣 #自由 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直播》 陸禁台灣鳳梨 蘇貞昌：不想升高到政治層次 推三措施穩定價格 15:062021/02/26 政治 【陸禁鳳梨】農委會發起全民吃鳳梨挺台灣 網看穿政府SOP嘆：然後呢 15:472021/02/26 政治 陸暫停進口台灣鳳梨 林明溱：政治問題介入 14:322021/02/26 政治 【陸禁鳳梨】4萬噸無法銷陸 農委會要砸10億止血 14:452021/02/26 生活 【陸禁鳳梨】陸委會籲兩岸主管部門盡速溝通 19:002021/02/26 財經 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨被大陸停進口後 醫師點名她：該做事了 19:152021/02/26 政治 【陸禁鳳梨】總統：突襲式通知 我要表達譴責 18:182021/02/26 政治 【陸禁鳳梨】賴清德：害怕鳳梨是一時 支持農民是一世 18:252021/02/26 政治 【陸禁鳳梨】民進黨臉書先PO這篇文 網一看笑死：有沒有別招 17:092021/02/26 生活 台灣鳳梨遭禁 翁章梁盼陸跟台灣好好談 14:452021/02/26 政治 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨為何被大陸停進口？律師爆幕後原因 16:452021/02/26 政治 政治熱門新聞 【陸禁鳳梨】陳吉仲喊這一句 陳揮文不禁笑出來 - 政治 【陸禁鳳梨】 陳揮文：蔡總統出手會被看破手腳 網爆大陸下個目標 - 政治 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨被大陸停進口後 醫師點名她：該做事了 - 政治 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨為何被大陸停進口？律師爆幕後原因 - 政治 【陸禁鳳梨】台灣鳳梨可能解禁嗎 農民爆真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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