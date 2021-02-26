美國在疫情大流行期間向大陸購買大量口罩、防護服、呼吸機，之後再大量買入檢測劑，等到接種疫苗，還要再向大陸買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（圖／路透）

美國在開始為大量地為國民施打新冠疫苗後，每日確診人數已大幅下降，但大量接種疫苗需要大量的針頭注射器，有美國國會議員驚訝地發現有80%的針頭和注射器都來自中國，在向美國國防部追問之下，得到官員的答覆：「是真的！」讓參議員英霍夫(Jim Inhofe)相當震驚。

其實不只是8成針頭、注射器來自中國，美國在應付新冠疫情時所用的大量醫療與防護設備，也是大多數來自中國。這種狀況自新冠疫情之初就是如此，後來美國疫情失控，就沒什麼人再去關心這些醫療器材的來源是否來自中國。現在開接接種疫苗又需要大量針頭、注射器，在疫情略為趨緩的狀況下，才又有議員關切起醫療用品的來源。

據《觀察者》網報導，美國目前每日確診人數已降到7萬人左右，在這疫苗接種大量開展時，美共和黨參議員英霍夫聽說有8成的針頭與注射器來自中國，驚訝之餘向國訪部求證，美國防部負責採購和後勤的代理次長柯明斯（Stacy Cummings）肯定答覆他：「是真的！」

柯明斯說，這個數字正確，因為國防部正在協助衛生與公共服務部將針頭和注射器運往美國，以支持疫苗接種計畫。至於如何重新掌控局勢，她回答稱，美國未來應該增加這些產品的國內產量，譬如利用《國防生產法》等法律來加大對注射器和針頭生產的投資。

美國的醫療用品幾乎都已外包到大陸、台灣與韓國的製造商手中，疫情嚴重時才發現對大陸生產線的依賴已造成國家安全危機。圖為大陸注射器生產線。（圖／微博）

報導說，大陸方面的資料顯示，近期由於需求激增，中國製造的注射器和針頭價格已是原來的4倍。相關企業表明，儘管已經擴大了生產線，但有些訂單已經排到了8月份。他們也注意到，近幾個月來，他們接到數以億計的注射器新訂單，大部分都來自美國。

美國醫療用品主要依賴台灣、韓國以及大陸的產能，早先就有美國官員擔心，在與大陸爭奪技術主導地位時，如果關鍵產業的生產都集中在大陸手中，代價將非常巨大。但在疫情當下要改變這種狀況並不容易，去年紐約州疫情嚴重時，州長科莫就曾在記者會上抱怨：「我們需要的口罩來自中國，手術服來自中國，防護面罩來自中國，呼吸機也來自中國。現在，到了新階段，我們需要檢測藥劑，也來自中國……怎麼會這樣！」

報導說，口罩、防護服、呼吸機之後買檢測劑，接著還要再買注射器，美國對中國醫療物資的依賴程度實讓政客們震驚。

(中時新聞網)