本報25日報導，英國行政法院判決，隸屬於英國皇家的獨立機關「資訊特任官辦公室（ICO）」，須在期限之內公開總統蔡英文當年的博士論文口試委員名字。追查論文門1年多的資深媒體人彭文正26日語重心長表示，「我們贏了嗎？其實我心裡涼涼的，我擔心蔡英文正在拿台灣的國力在為她個人的前途拚搏！」他呼籲在野黨快「醒過來」追查論文門，為預算把關；不要讓「犯罪集團」一直以國家外匯存底做籌碼，為了掩飾「1983年一個26歲女孩（指蔡英文）犯下的錯誤」而去跟他國簽一些奇怪的約，或是對外採購一些莫名其妙的商品。

美國北卡羅來納大學經濟系台籍副教授林環牆25日在其臉書轉述美國獨立專欄作家Michael Richardson部落格。Richardson之前向ICO提起申訴，要求英國倫敦大學公布蔡英文博士論文口試委員名字，ICO卻認為，揭露口試委員名字會對蔡英文造成某種程度的傷害（damage）與痛苦（distress）。Richardson於是轉而向英國行政法院提出申訴。英國第一審行政法院日前宣判，ICO必須在3月16日或判決書送達28天後，公開蔡英文博士論文口試委員姓名及其他相關問題。

彭文正26日在其網路政論節目「政經關不了」除了獨家宣讀英法庭判決書，並做出相關分析。首先，ICO當初認為Richardson是美國人，根據「領土管轄權」（territoriality），不能要求英國公共機構公開資訊；但英國行政法院宣布，根據「自由資訊法」，非英國人或是不住在英國的人也可以要求英國公共機構公開資訊。彭文正說，換句話說，不只Richardson，只要關切蔡英文論文門的人，都可以去問好問滿。

但彭文正說，他並不以此自滿，反倒心裡涼涼的，因為在3月16日或判決書送達28天後，也就是未來一個月，可能發生很多事。這只是英國第一審行政法院宣判，意味英國倫敦大學可以上訴，也可以拖延。口試委員的名字明明是公開資訊，英國倫敦大學卻不惜砸重金，以1小時10萬元台幣的天價找英國規模第二大的律師事務所打官司。倫敦大學幫政要子女掩飾罪行不是第一次，利比亞強人格達費之子、斯里蘭卡前總統之子在倫敦政經學院就讀時都被揭發學位詐欺。至於倫敦大學這次為何要砸錢打官司？錢是誰出的？答案呼之欲出。

彭文正說，論文門是1983年蔡英文26、27歲時的個人行為，憑甚麼現在動用整個國家機器幫蔡英文掩飾？總統府發言人張惇涵的回應更可笑，張惇涵說「對林先生的言行沒有評論」，但這跟林環牆一點關係也沒有，林環牆只是引述Richardson，而Richardson只是還原英國第一審行政法院的宣判。張惇涵又說一切事證只能向倫敦政經學院求證，彭文正反問，當初要求函訊英國倫敦大學，外交部為什麼要以「必須透過司法互助」這種可笑理由擋下？又不是要求引渡犯人，又不是要檢視證據。「你張惇涵好膽麥走，以後我就用這句堵你。」

(旺報 )