中華航空原訂2月6日(六)舉行747空中女王Farewell Party「后翼起飛」活動，因考量防疫而延期，華航近日決定3月20日(六)舉辦活動，擔綱任務的編號B-18210客機，曾經是華航首架彩繪機「大藍鯨」，擔任過總統、副總統專機，2004年由華航前董事長江耀宗親自前往西雅圖波音公司接回，滿載光榮歷史。

華航747空中女王Farewell Party「后翼起飛」一日微旅行活動，將安排在3月20日上午7時47分開放報到，先讓旅客體驗獨一無二的登機門驚喜活動，參觀747各艙等拍照紀念。隨後於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，預計下午17時10分抵達桃園機場。預購機上免稅品享有8折起優惠。

華航現有4架747-400型客機，已陸續安排整備準備退役，現階段未執飛一般航班，此次活動讓想要搭乘747的粉絲，把握最後機會陪伴空中女王飛行。

「后翼起飛」活動行程內容維持不變，華航表示，原報名旅客如無法配合延期行程，可於3月2日(二) 前向原購買通路辦理全額退票手續。

(工商 )