林郭文艷申讓大同持股2,131張 若賣出持股將降為零 22:012021/02/26 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同（2371）榮譽董事長、董事林郭文艷26日申讓大同全部持股2,131張，若賣出，持股將降為零，本次申讓的交易時間從3月1日至3月31日為止。 據了解，本次申讓係屬林郭的個人理財為主，她是大同高中的法人董事代表，董事席次不會受到影響，不過林郭是林家在大同董事會的唯一成員，申讓全數持股，頗受矚目。 外資連二年大買 印度股市扶搖直上 各國拚晶片自產 科技股長線投資把握2原則 (工商 ) #大同 #申讓 #持股 #林郭文艷 #賣出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇寧易購將轉讓25％持股 擬由南京國資接手 04:102021/02/26 全球財經 護股心切 雙鴻再祭買回庫藏股 04:102021/02/26 證券．權證 台驊轉投資股票獲利豐 全年業績旺 04:102021/02/26 證券．權證 難怪679元殺下來 1張圖爆台積電山頂全散戶冤魂 00:032021/02/26 財經 緯創攜手中華電 建5G雲平台 04:102021/02/26 產業．科技 「下次約吃飯」涵意南北大不同 海巡署霸氣說法超爆笑 13:222021/02/26 社會 操盤心法－外資忽多忽空 近期16,197～16,579整理 04:102021/02/26 證券．權證 我見我思：呂昭隆》四星上將傳說 19:102021/02/26 名家 北市停車欠費數創新高 柯P出狠招：禁停公有停車場 貼欠錢標籤 19:332021/02/26 生活 雷大雨小 萊豬跑票3綠委停權1年 04:102021/02/26 政治要聞 老婆當年美過趙雅芝 花系列小生戀上女總裁鐵心斷20年婚姻 06:312021/02/26 娛樂 財經熱門新聞 台股大屠殺兇手 外資倒貨944億破史上紀錄 超越次貸風暴 - 財經 - 中央社 老美瘋砍 央企1招搶救華為 驚爆今年傳說新品要來了 - 要聞 台積電殺到哪？專家爆慘崩價位 揭3大崩壞理由 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 特斯拉加州廠爆停工 馬斯克曝背後原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。