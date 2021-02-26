大同（2371）榮譽董事長、董事林郭文艷26日申讓大同全部持股2,131張，若賣出，持股將降為零，本次申讓的交易時間從3月1日至3月31日為止。

據了解，本次申讓係屬林郭的個人理財為主，她是大同高中的法人董事代表，董事席次不會受到影響，不過林郭是林家在大同董事會的唯一成員，申讓全數持股，頗受矚目。

(工商 )