44歲韓國女星咸素媛，2018年嫁給小18歲大陸富二代陳華，兩人感情恩愛育有1女，夫婦倆還一起演出韓國綜藝節目《妻子的味道》。未料日前韓媒就驚爆這段母子戀已觸礁，今(26日)更在網上PO出與老公的親吻照，表達會守護家庭的決心，對此陳華稍早也終於打破沉默，在社群網站回應了。

咸素媛與陳華這段相差18歲中韓母子戀，一路走來一直不被外界看好，日前爆出婚變疑雲，還傳出陳華已下定決心離開韓國，讓咸素媛也在IG上傳與老公昔日甜蜜親吻照，誠摯地寫下：「我們因為彼此深愛才結婚，我曾以為我們在愛情面前，可以克服年齡、國境與他人的視線，完全沒有任何阻礙，因為我太愛你...但好像已變成了家人，我會守護家庭，請相信我，再等等吧，拜託！」言談之間流露出想努力讓老公回心轉意的決心。

不過咸素媛的努力也似乎感動了她小18歲的老公，因為自婚變傳聞後，一直沒有發聲的陳華，稍早也在IG打破沉默，還PO出自己抱著剛出生女兒的照片寫下「#重新開始#再次努力#爸爸」，間接宣告與老婆雨過天晴，一同努力守護這個家庭。

咸素媛成功守護婚姻，剛剛還在開心直播。(取自咸素媛IG)

韓國女星咸素媛當年憑著參選韓國小姐出道，更因參與了電影《色即是空》受到關注。咸素媛在感情上尋尋覓覓，終於在2017年有所斬獲，甜蜜認愛小18歲大陸富二代陳華，小倆口於隔年1月韓國登記結婚，甚至還一起登上了韓國人氣綜藝節目《妻子的味道》。她更在節目中分享了第一胎女兒的生產過程，該片段一度登上韓網熱搜第一位，不少看過影片的網友都忍不住淚崩表示太辛苦了！

(中時新聞網)