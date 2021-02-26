大陸以多次檢出介殼蟲為由，從3月1日起全面禁止台灣鳳梨進口，，由於鳳梨正值採收期，此舉恐將嚴重衝擊鳳梨產業。對此有網友翻出上月初民進黨發言人顏若芳的「中國需要台灣」說，大酸「對岸不要鳳梨了我們卻哀哀叫，到底誰需要誰」。

今天(26日)大陸海關總署無預警宣布停止進口台灣鳳梨，讓總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與農委會主委陳吉仲跳腳，接連出面譴責，更宣稱將投入10億元經費協助鳳梨外些至大陸以外市場。

民進黨發言人顏若芳上月初一句「中國需要台灣」，如今遭網友挖出狂酸。(圖／本報資料照)

有網友挖出顏若芳今年1月的發言，大酸「之前不是那個誰說中國需要台灣，可是現在我們的鳳梨對岸不要了，台灣卻開始哀哀叫，如果是對岸需要台灣，那應該是他們要哀哀叫啊，怎麼會是我們的人在生氣，難道我邏輯要重修嗎？到底是誰需要誰？」

鄉民們也紛紛留言：「覺青邏輯已經錯亂」、「智障覺青邏輯不要認真，不然自己也會變智障」、「政府有沒有膽終止ECFA呢」、「臉腫到不行惹」、「以前說馬英九怎樣，現在更扯」、「直接打臉，可憐哪」。

時間回到今年1月5日，國民黨革實院院長羅智強批評民進黨政府，不斷攻擊前總統馬英九親中、賣台，但自己執政期間對大陸的出口卻是創下新高，達到43.8%，甚至超越馬政府的39%，大酸民進黨才是賣台。

對此民進黨發言人顏若芳反駁，蔡政府上任後持續收拾馬政府爛攤子，推動經濟轉型，對陸出口增加的結果證明「中國需要台灣」，而不是台灣依賴加深，酸羅智強應做功課。

(中時新聞網)