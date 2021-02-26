義聯集團創辦人林義守於26日晚在新春聯誼晚宴中表示，擬砸下新台幣約160億元，於屏東縣麟洛鄉開發「健康產業園區」及義大世界縮小版，且在高雄興建中的「義大創業推廣中心」，其中屏東健康產業園區如果進行順利，預計2024年完工啟用。

對於今年鋼鐵市場前景，林義守則表示，看來應該呈現平順局面。這場新春聯誼晚宴，除了邀請義聯集團旗下朕豪大酒店董事長張天吉、燁輝總經理吳林茂等相關主管參加外，也邀請中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總黃智、中鴻董事長劉敏雄、裕鐵董事長林高煌、有益鋼鐵董事長劉憲同等多位貴賓參加。

義聯集團26日舉辦的新春聯誼晚宴，在可容納220桌的萬享大宴會廳，席開約80桌，配合政府防疫措施，在開闊的場域保持社交距離並採實名制登記入場，與在場貴賓歡慶元宵。回顧2020年，全球因新冠疫情嚴峻，使得在生活、經濟等方面都遭受重大衝擊，然而相對於世界其它國家，台灣對於疫情的管控算是比較穩定。去年即便籠罩在新冠疫情的陰影下，但義聯集團不畏困境，受到許多方面的支持，奮力開創新局並持續貢獻社會。展望2021年全球雖然仍充滿變數，但大多認為疫情應該可以受到穩定控制。集團為了激勵員工士氣，今年一月便全面加薪平均2-3％，

約8年前集團林創辦人即曾經公開表示，希望兩岸能繼續維持和平、相互交流及經濟合作，並且在此情況下，加碼投資高雄三、四百億元，繁榮地方經濟，創造更多就業機會。之後，集團陸續在高雄已投資的項目包括營運中的「義大癌治療醫院」、「義大大昌醫院」、「義享天地」A館，還有建設中近完工的「義享天地」B館、「義大創業推廣中心」等，總投資金額預估約有485億元。基於集團長期的發展，除了目前興建中的投資案以外，也陸續規劃多項大型的投資案，持續投資南台灣，期許能幫助縮減台灣南北發展的差距，並希望在後疫情時代，提供國際人士和兩岸人民互動交流的據點。尤其高雄陳其邁市長目前正極力招商高科技產業和其它大型企業，未來將會有大批國、內人士外來到高雄，因此高雄非常需要有大型的國際級場域做為頂級的交流據點。

義享天地A館的「朕豪大酒店」已於2020年年底試營運，擁有700間客房，大型主題餐廳高達12間，酒店的會議廳與宴會餐廳空間為南台灣首屈一指，分佈於8樓至11樓，合計面積達9,100多坪，應該是全台可提供用餐桌數最多的酒店，在後疫情時代，可做為國際及兩岸人士交流的一流場域。朕豪大酒店其中最大亮點是有超過千坪、挑高11米，豪華氣派的「萬享大宴會廳」，可容納220桌，裝置全台灣國際五星級飯店中最大的螢幕，提供最具氣勢的感官饗宴。此外，「義享天地」A館的精品百貨-「義享時尚廣場」，則將於近期開市營運。

集團目前興建中的大型投資案包括「義享天地」B館、「義大創業推廣中心」、「屏東縣健康產業園區」等項目。「義享天地」B館已於2020年8月完成上樑，目前工程順利進行中，未來將打造成國際級企業商辦及高雄最大娛樂購物中心，其中佔地約4,600坪的威秀影城，共有16座影廳，可容納高達2800個座位，為南台灣最大的影城，並擁有中南部唯一特有的展演廳-泰坦（TITAN）影廳，設置活動式表演舞台並擁有全台最大電影螢幕，將打造全新開創性影音概念及聲光饗宴。

為配合義大大昌醫院長期在地貢獻發展，亟需提供就診民眾更方便、更充足的停車空間，因而於其鄰近土地建設「義大創業推廣中心」，地下3層，地上11層，規劃有停車場（汽車位約600格，機車位約400格），部份可供醫院所需。除了上述設施以外，「義大創業推廣中心」項目內容還包括創客空間、創意輕加工產業、推廣教育中心等，亦準備申請觀光工廠，為複合式用途大樓。目前工程進度正在進行結構體的10樓工程，預計2022年上半年可完工使用，期許未來成為眾多年輕人的創業平台，預估總投資金額約可達30多億元（含軟硬體設備），將創造上千個就業機會。

義大醫院約有18%就診民眾來自屏東，屏東潘孟安縣長相當關懷縣民醫療照護，希望減少居民外地就醫舟車勞頓之苦，讓屏東人民享受同等的健保醫療照護之水平。2016年時潘縣長希望義?集團能在屏東設立醫院，林創辦人當時即刻允諾。「屏東縣健康產業園區」基地設於屏東麟洛交流道附近，2020年11月已由義聯集團旗下義大醫療財團法人及義茂公司以合作聯盟方式標得本案土地，今年將申請建照，目前正由其它工程公司進行整地前置工作中，若是營建工程順利的話，醫療大樓預定於2024年可完成使用。本案一期規劃項目有醫院、護理之家、產後護理之家、宿舍大樓及縮小版的義大世界（包括遊樂場、電影院、商場、餐廳…等等），將打造一個全方位的健康生活園區，投資金額約達130億元，預計可創造超過3000人之直、間接就業機會，未來將視狀況再開發二期工程，協助帶動屏東地方經濟並增加政府稅收。

展望2021年，全球疫情應該可以受到更良好的控制，期望能儘快解封，全球的經濟和人民的生活都可以步上正軌，百業興旺。義聯集團感謝各界的長期支持，未來將仍秉持著一步一腳印的精神，持續投資南台灣，促進地方發展，為下一代年輕人創造更多的就業機會。

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