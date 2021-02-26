PTT鄉民昨公告警政署公開的暴力犯罪概況，發生案件數六都依序排名為新北市91件、台南市80件、高雄市76件、台北市71件、桃園市50件、台中市則為37件、若除以各地人口數換算暴力犯罪率，台南市以42.7％奪冠，第2名高雄27.5％；高雄市警局今晚發出澄清稿，強調去年高雄雖發生76件暴力犯罪，但破獲84件，以破獲率相比，高雄達110.53%，整體治安狀況呈現發生數下降趨勢。

高雄市警局指出，高雄市暴力犯罪109全年度共發生76件、破獲84件、破獲率110.53%（含破積案），108年全年同期相比，發生88件、破獲88件、破獲率100%比較，發生數減少12件、破獲率則增加10.53%，整體治安狀況呈現發生數下降，破獲率上升的平穩趨勢。

市警局表示，109年本市發生社會矚目重大案件，例如109年4月2日發生於橋頭區橋頭糖廠南路R22A捷運站1號出口桶屍案，以及109年6月23日發生於三民區愛河河東路與建國三路口河段的袋屍案，高雄市警察局及市刑大所組成的專案小組均能展現團隊專業能力及效率，案件發生後均能在最短時間內偵破，將犯嫌繩之以法，安定民心。

市警局表示，市警局所屬各單位將持續針對可能衍生犯罪場所、路段不定時執行臨檢、路檢，並將強力掃蕩黑道幫派、查緝非法槍械及毒品犯罪，強化各項偵防犯罪作為，另將藉由溯源追查與高雄市府所屬的局處共同執行「第三方警政」，以阻斷不法分子金流、壓制犯罪者經濟來源，防杜犯罪案件持續發生，強化社會安全網，建構一個安全無虞的生活環境。

(中時新聞網)