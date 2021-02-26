AZ疫苗即將抵台，行政院長蘇貞昌今赴國會專案報告，多次被藍委問到是否帶頭注射AZ疫苗，蘇揆原說跟第一線醫護搶打疫苗並不好，後改口「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先」，對此，國民黨團大聲請問蔡英文總統，未來疫苗來了，你要不要打？

國民黨團表示，政府首長帶頭打疫苗是給人民信心，具示範作用，當時美國準總統拜登，未上任前率先施打BNT疫苗，美國人民看到總統打了，全民安心了，口罩也帶起來了。

國民黨團指出，現在預估第一波入台英國牛津AZ疫苗可望率先抵台，AZ疫苗效力外界反應不一，醫護人員施打信心不足，蘇貞昌半推半就才說「沒人敢打我來打」。

國民黨說，衛福部長陳時中有疫苗不敢率先施打，如何給人民信心？萊豬開放全民人心惶惶，卻以有三高不吃萊豬，有健康風險的萊豬不吃，有健康風險的疫苗不打。如果有疑慮，為什麼要全民吃？為什麼要醫護打？這樣的部長，如何給人民信心？醫護為什麼要當白老鼠？

(中時 )