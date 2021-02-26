拜登政府25日針對敘利亞境內由伊朗撐腰的民兵據點，發動首波軍事空襲。對此，《半島電視台》26日引述五角大廈聲明，為回敬美軍在伊拉克遭火箭彈攻擊，美軍共投擲7枚500磅的聯合直攻彈藥(Joint Direct Attack Munition)，精密轟炸7個由「真主黨旅」、「薩德烈士營」等激進組織控制的軍事據點。儘管五角大廈強調空襲「符合比例原則」；但中東卻批拜登此舉「根本與川普一樣」。
根據五角大廈聲明稿，這波空襲瞄準敘利亞東部的軍事設施。五角大廈發言人柯比(John Kirby)也證實，「有鑑於近日伊拉克發生美軍遭到襲擊的事件；加上伊朗支持的民兵持續威脅美軍與盟軍人員，拜登因此批准此次空行作戰」。
五角大廈指出，美戰機共投擲7枚500磅的聯合直攻彈藥，並擊中7個由伊朗支持的激進組織的軍事據點。包括「真主黨旅」、「薩德烈士營」藉此控制邊境，並越境運輸武器。
報導引述醫療人員與當地人士說法，表迄今至少17名親伊朗民兵死於空襲；不過，敘利亞人權觀察站則表示，空襲擊中3輛位於伊拉克與敘利亞邊境、載滿彈藥的貨車，至少22人死亡，而民兵的邊境哨所也遭摧毀，死者都是「人民動員」的民兵。
五角大廈強調空襲行動相稱而符合比例原則，為配合外交行動的一部分，也是經過與盟國協商後才採取的行動，目的在於緩和敘利亞東部與伊拉克整體情勢。防長奧斯汀則表示，「我們對我們追求的目標深具信心，我們知道自己在幹甚麼。這次打擊的目標是什葉派民兵的據點」。
半島電視台分析，拜登此次選擇敘利亞境內的民兵據點作為空襲對象，是為了與川普政府做出區隔。眾所周知，川普時期常針對伊拉克境內的親伊朗民兵據點進行打擊，使得美國與伊拉克關係緊張。伊拉克認為，川普此舉無疑侵犯巴格達主權。
相較之下，拜登則瞄準敘利亞境內的民兵組織，加上日前與伊拉克總理會晤，這些都讓美伊關係緩和許多。
但德黑蘭大學教授馬朗迪(Seyyed Mohammad Marandi)認為，「拜登跟川普一樣的垃圾。隨著伊拉克反抗力量反對美軍占領的同時，美國擊殺在敘利亞境內與伊斯蘭國(IS)奮戰的伊拉克的部隊。’美國利用強化敘利亞境內的IS來恐嚇伊拉克人民。他們終究會失敗」。
伊朗外長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)在與敘利亞外長會晤後，發布聲明呼籲「西方政府遵守聯合國安理會關於敘利亞的決議」。
此外，儘管五角大廈聲明稿強調空襲是為緩和中東情勢；但亦有觀點認為，相較於川普準備撤軍，拜登希望傳達美國忠於區域的形象。除了空襲敘利亞民兵組織外，拜登近日先後與伊拉克總理、沙烏地阿拉伯國王進行會晤。這些透露出拜登堅守對中東承諾，會與盟國協商後方展開軍事攻擊，卻又不容許該區域危險升級。
事實上，這次空襲更是對伊朗的強烈訊號，即拜登政府正增加對其壓力與影響力。
(中時新聞網)
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