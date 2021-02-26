拜登政府25日針對敘利亞境內由伊朗撐腰的民兵據點，發動首波軍事空襲。對此，《半島電視台》26日引述五角大廈聲明，為回敬美軍在伊拉克遭火箭彈攻擊，美軍共投擲7枚500磅的聯合直攻彈藥(Joint Direct Attack Munition)，精密轟炸7個由「真主黨旅」、「薩德烈士營」等激進組織控制的軍事據點。儘管五角大廈強調空襲「符合比例原則」；但中東卻批拜登此舉「根本與川普一樣」。

根據五角大廈聲明稿，這波空襲瞄準敘利亞東部的軍事設施。五角大廈發言人柯比(John Kirby)也證實，「有鑑於近日伊拉克發生美軍遭到襲擊的事件；加上伊朗支持的民兵持續威脅美軍與盟軍人員，拜登因此批准此次空行作戰」。

五角大廈指出，美戰機共投擲7枚500磅的聯合直攻彈藥，並擊中7個由伊朗支持的激進組織的軍事據點。包括「真主黨旅」、「薩德烈士營」藉此控制邊境，並越境運輸武器。

報導引述醫療人員與當地人士說法，表迄今至少17名親伊朗民兵死於空襲；不過，敘利亞人權觀察站則表示，空襲擊中3輛位於伊拉克與敘利亞邊境、載滿彈藥的貨車，至少22人死亡，而民兵的邊境哨所也遭摧毀，死者都是「人民動員」的民兵。

五角大廈強調空襲行動相稱而符合比例原則，為配合外交行動的一部分，也是經過與盟國協商後才採取的行動，目的在於緩和敘利亞東部與伊拉克整體情勢。防長奧斯汀則表示，「我們對我們追求的目標深具信心，我們知道自己在幹甚麼。這次打擊的目標是什葉派民兵的據點」。

半島電視台分析，拜登此次選擇敘利亞境內的民兵據點作為空襲對象，是為了與川普政府做出區隔。眾所周知，川普時期常針對伊拉克境內的親伊朗民兵據點進行打擊，使得美國與伊拉克關係緊張。伊拉克認為，川普此舉無疑侵犯巴格達主權。

相較之下，拜登則瞄準敘利亞境內的民兵組織，加上日前與伊拉克總理會晤，這些都讓美伊關係緩和許多。

但德黑蘭大學教授馬朗迪(Seyyed Mohammad Marandi)認為，「拜登跟川普一樣的垃圾。隨著伊拉克反抗力量反對美軍占領的同時，美國擊殺在敘利亞境內與伊斯蘭國(IS)奮戰的伊拉克的部隊。’美國利用強化敘利亞境內的IS來恐嚇伊拉克人民。他們終究會失敗」。

Biden is the same garbage as Trump.



When the Iraqi Resistance strikes US occupation forces, the US regime murders heroic Iraqi forces far away inside Syria who are battling ISIS.



The US attempts to both strengthen ISIS in Syria & intimidate the people of Iraq.



They will fail. https://t.co/7d04QEsqoM — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) February 26, 2021

伊朗外長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)在與敘利亞外長會晤後，發布聲明呼籲「西方政府遵守聯合國安理會關於敘利亞的決議」。

此外，儘管五角大廈聲明稿強調空襲是為緩和中東情勢；但亦有觀點認為，相較於川普準備撤軍，拜登希望傳達美國忠於區域的形象。除了空襲敘利亞民兵組織外，拜登近日先後與伊拉克總理、沙烏地阿拉伯國王進行會晤。這些透露出拜登堅守對中東承諾，會與盟國協商後方展開軍事攻擊，卻又不容許該區域危險升級。

事實上，這次空襲更是對伊朗的強烈訊號，即拜登政府正增加對其壓力與影響力。

(中時新聞網)