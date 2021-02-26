中職官辦熱身賽從今日開始進行，中信兄弟作客斗六球場，與味全龍展開「龍象大戰」，其中兄弟敲14安，江坤宇、張志豪都有3安猛打賞表現，3、5兩局都攻下大局奠定勝基，最後以9比5擊退味全龍，帶走首戰勝利。

此戰由味全龍先攻下分數，中信兄弟派陳琥先發，他連丟2保送之後，左外野手陳文杰出現接球失誤，讓龍隊沒靠安打就輕鬆得2分；2局下半龍隊則由吳睿勝三壘打開啟攻勢，靠戰術攻下第3分。

味全龍則由林子昱先發，他前2局無失分，兄弟從第3局開始大反攻，黃韋盛、陳文杰、江坤宇、王威晨連續安打先攻下2分，詹子賢補上一支三壘打，一舉將分數逆轉，總計兄弟此局出現6安，灌進5分大局。

3局下半味全龍再添1分，不過兄弟在第5局攻勢再起，面對龍隊後援投手游宗儒，壘上有2名跑者的情況下，張志豪、蘇緯達、黃韋盛連續3支二壘打，兄弟又攻下4分，以9比4領先，不過後半場雙方都沒有再追加分數，兄弟以9比5拿下勝利。

此戰兄弟共出現14支安打，江坤宇、張志豪各敲3安，王威晨、詹子賢、黃韋盛也有雙安表現，相較之下味全龍僅有5支零星安打。投手方面兄弟僅有前2任投手陳琥、官大元有失分，接下來廖乙忠、黃弘毅、吳俊偉、李振昌皆投1局無失分，其中後3任投手更是沒讓龍隊打者敲出任何安打。

(中時 )