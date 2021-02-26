郭松益指出，已有200多年歷史的「旱溪媽祖遶境18庄」，今年將依照慣例照常舉行。（張妍溱攝）

台中樂成宮21日晚間7點，舉行「2021歡樂慶元宵」摸彩晚會，民眾挑戰最大獎價值90多萬元的豐田休旅汽車1部，因配合防疫政策，今年取消現場摸彩並改為臉書直播抽獎，上網公告獲得頭獎得主；許多信眾當天到廟裡上香，求福、補財庫，祈求媽祖帶來一整年好運。

樂成宮董事長郭松益說，樂成宮香火鼎盛，農曆新年舉行各項祈福、點燈活動，今年共收到近17萬張摸彩券，但因防疫期間不舉行現場公開抽獎，改以臉書直播抽獎，民眾以手機隨時掌握摸彩狀況。

郭松益指出，已有200多年歷史的「旱溪媽祖遶境18庄」，今年將依照慣例照常舉行，去年也是因為疫情關係延後才遶境，今年看好防疫，預計於國曆4月12日（農曆3月1日）旱溪媽祖起駕繞境。

樂成宮表示，點燈信眾都可參加摸彩，今年共18萬座燈全數點完，摸彩的獎項豐富、中獎率高，最大獎休旅車1部、電動機車、電視機、冰箱、筆電等，還有小家電逾300項好禮，在「2021歡樂慶元宵」摸彩晚會送出。

(中時 )