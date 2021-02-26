疫苗接種加速進行照亮經濟前景，市場多半做好債券殖利率會在今年走高的心理準備，但沒料到竄升如此之快，美國10年期公債殖利率周四竟飆破1.5％，上周五還在1.34％。美媒歸納出通膨升溫、聯準會（Fed）行動消極及投資人被迫出脫部位等3大原因。

說到債券殖利率飆高，很多人會直接聯想到是通膨預期升高所致。美國經濟在積極施打疫苗的帶動下復甦，美國政府祭出數兆美元的財政紓困措施，加上寬鬆貨幣政策助陣，可以預期通膨將出現2008年金融危機以來首見的升溫態勢。

從債市走勢反映出的消費者物價指數預測來看，通膨率可能會有好一段時間高過Fed的目標。部分投資人預期今年通膨率起碼達3％，只不過不確定這樣的物價壓力是否會持續下去。

美國投行布朗兄弟哈里曼首席投資策略師克萊蒙斯（Scott Clemons）指出，今年稍後物價被推高還有一項原因，就是美國家庭被迫居家防疫，減少餐飲及休閒旅遊支出下儲蓄變多。一旦疫情走到盡頭，消費者開始花用存款升高物價壓力，這多半會促使央行升息。

本周美國債市空頭氣燄囂張，與聯準會面對債券殖利率走揚意興闌珊，沒有什麼作為脫不了干係。

Fed主席鮑爾雖一再強調，必要之時將出手支撐經濟，而且一旦考慮資產收購縮手時，會事先與外界溝通。但天利投資（Columbia Threadneedle Investments）資深利率暨外匯策略師艾爾胡賽尼（Ed Al-Hussainy）指出：「一切都是說說而已。」

該分析師認為，在Fed採取具體行動兌現承諾，例如調整資產收購步調之前，債券殖利率還將升個不停。

市場人士表示，債券殖利率的走勢超脫基本面，殖利率升勢這般凶猛，已不單是對通膨的恐懼就能解釋。AmeriVet Securities美國利率主管法拉奈洛（Gregory Faranello）說：「此走勢多與技術面有關。」

包括法拉奈洛在內的分析師指出，債市空聲四起，逼迫投資人不得不結束掉多頭部位，賣壓掀起更大的賣壓，導致殖利率飆升。

(工商 )