亞洲股市26日普遍出現大盤指數跌幅在2～3％之間，投資人急於想了解是否大盤反轉的訊號出現了？相較上，2021年開局以來亞洲股市動能強勁已上漲10％，日本除外的亞洲股票跑贏全球股票5個百分點，較2020年3月低點大漲90％，26日的下跌僅是微幅修正。

瑞銀財富管理計算，日本除外的亞洲市淨率（Price-to-Book Ratio, PB）估值已升至1.9倍，高於1.6倍的長期平均值。不過，瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆指出，相較於全球股票估值，亞股仍低了28％，折價幅度大於長期平均23％的水準。

胡一帆預估，2021年亞洲風險資產將繼續上漲，來自於上市公司的穩健盈利增長，包括兩位數營收增長和營業利潤率強勁上升，推動並支持亞股後續走勢，再加上自由現金流生成穩健、相對估值具吸引力，整體指數在年底前還有10％的上漲空間。

(工商 )