在美國新一輪紓困支票的挹注下，美國1月個人所得激增10％，創近1年來最大增幅，加上個人支出也同步擴增2.4％，可望為美國今年經濟增添復甦動能。

美國商務部周五公布數據指出，1月個人所得跳增10％，創去年4月以來最大增幅，主要是受惠於川普政府去年底9,000億美元紓困案發放的600美元現金支票。

上個月個人所得增幅遠高於去年12月的0.6％，也高於華爾街分析師預估的9.5％。

民眾在拿到支票後馬上擴大消費，1月個人支出因此勁增2.4％，為去年10月以來首見成長，但增幅略低於市場預估的2.5％。

另一個好消息是，支出勁揚的同時並未推升通膨。近來市場主要的疑慮就在於通膨升溫。

聯準會(Fed)偏好的通膨指標個人消費支出物價指數1月份月升0.3％，雖略高於市場預期的0.2％，但年增率也僅1.5％，仍未超出Fed的通膨目標。

政府連番紓困案將刺激美國經濟加速復甦，牛津經濟研究院資深經濟學家鮑蘇爾(Lydia Boussour)指出，「紓困案將強力帶動消費支出擴張，並支撐美國經濟產出今夏前就完全恢復至疫情前的水準。」

牛津經濟研究院預估，美國今年全年經濟成長率將達7％，創近幾十年新高，美國媒體本月初的訪調結果顯示，華爾街經濟學家預估美國經濟今年成長率可達4.9％。

(工商 )