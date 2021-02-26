現代人手機不離身，而手機的壽命除取決於本身品質外，用戶的使用方式也是重要因素。一名網友苦惱，租屋處沒有無線網路，但平時又有看電影習慣，所以他好奇，若長時間用手機開熱點分享給其他設備，是否會讓手機過熱、降低使用壽命，對此，就有過來人給出解答並給出建議，降低這樣的情形發生。

原PO昨(25日)在PTT上發文表示，最近想要搬家，換到離公司較近的地點，但新租屋處沒有無線網路可用，聽同事建議，可用手機開熱點分享給其他設備，不過原PO表示，自己周末通常都待在家追劇，「Netflix在電視上播放的話需要很大流量吧？」他擔憂會因此降低手機壽命。

原PO表示他上網爬文發現，有人分享開熱點用久了手機會發燙，「不知道如果經常使用，是不是會造成手機壽命降低，或電池損耗率變快等等」，更說自己相當掙扎是否要安裝無線網路，希望有網友能幫忙解惑，對此不少內行人回應，「壽命降低肯定會，至少電池壽命一定有影響，但這也只是正常損耗」、「行動網路比WIFI耗電，然後雙開更耗電，耗電就容易邊充邊用，或電量很低狀態再大充，然後電池健康度不佳就影響手機效能」。

此外，也有人提供解決方法，若房東有提供有線網路，其實問題很簡單解決，「可買中繼器，手機熱點分享給中繼器，之後中繼器再分給其它設備，用一天手機都不會發熱」、「隨便買個便宜的USB WIFI分享器，插上電腦就會分享WIFI了」。

(中時新聞網)