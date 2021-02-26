命理師沈嶸理財有道，從白手起家至今已累積上億房產。而她不僅發願每月以10萬元做公益、持續20年來回饋社會，現在更有感而房價高漲，跟隨她的徒兒也因為買不起房而嘆氣，決定出手相助，目前已為4位徒兒各出頭期款幫他們集資買房，更喊話要讓所有徒兒人人有房！

擁有上億房產的沈嶸，除了想回饋社會，自然也希望徒兒也能晉升有屋階級，時常鼓勵徒兒們存錢買房，沈嶸說：「股市起伏太大，一不小心就會虧錢，定存更不用說，越存越貶值，況且十年後房價會比現在更高，作為師父的我幫他們先取得門票才是重點！」

除了幫一位陪伴她5年的徒弟出39萬頭期款買下南勢角「南山公館」，沈嶸今年開春又陸續為3位徒兒各出20萬頭期款買下海山站預售屋，讓徒兒感動不已，但她則相當不好意思，認為要「我幫你 你幫我」，唯有如此社會才會更好。

沈嶸還說很清楚自己在做什麼，「我也租過房，看過很多房東的嘴臉，他們只是比較早進場早獲利，就處處刁難房客亂漲租金。」直言她沒辦法改變這種亂象，但至少可以幫徒兒不受這種氣。

(中時新聞網)