中職官辦熱身賽今天開打，統一獅古林睿煬此役先發4.1局，60球只被敲2安、無失分，賽後總教練林岳平大讚子弟兵好表現，也讓「餅總」直呼3月13日的開幕戰先發投手人選露出曙光了。

古林睿煬此役成功壓制富邦打線，僅在第2、4局各被蔣智賢、林益全敲出1支安打，4.1局投球因用球數已達到賽前設定60球退場，僅被敲2安、投出3次三振。

對於古林睿煬今天優異的表現，總教練林岳平賽後直呼「美賣喔！（台語的不錯喔）」，「（古林）在開幕戰前還有一次熱身賽先發，現在看來有曙光出現了！」意指他有機會爭取獅隊開幕戰先發機會。

古林睿煬認為今天的表現跟上一場熱身賽狀況差不多，「直球位置不錯，但變化球還要再加強。」對於是否有機會爭取到開幕戰先發，他表示不管教練賦予什麼任務，就是把每一場比賽都準備好，機會來就好好把握。

今天古林睿煬最快球速「僅」152公里，對此他表示，球速在現階段不太是重點，「更重要的是位置、進壘角度。」

而富邦洋投索沙繼21日後再度登板，今天他3局共用50球，此役共被敲3支安打，其中包含郭阜林在3局上的2分炮，另投出2次保送，失4分，最終終場2隊以7比7握手言和。

(中時 )