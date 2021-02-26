住在桃園的盧姓男子，與前女友花花（化名）分手後，某天打電話給對方，表示要送花花回家，結果將花花載回自己住處，不顧反抗硬將花花拖上樓，最後性侵得逞，一審遭判3年4月徒刑，盧男不滿上訴，表示花花事後曾說「前男友下面比較大」，認為兩人是合意性交。

根據判決書，盧男與花花交往一個月分手，2019年5月1日，盧男提出要載花花回家，當晚接到花花後，先是用看夜景的理由，變更回家路線，接著將花花載回住處，但花花拒絕一起上樓，盧男將對方手機搶走，接著勾住花花脖子，硬將她拖回住處，且成功硬上。

事後花花報警提告，盧男辯稱因為罹患注意力不足過動症，加上當下被慾望沖昏頭，才會無套內射，但其實盧男已經7年沒有回診治療，因此一審時法官認為，盧男為一己性慾，對花花性侵得逞，造成對方身心受創，依強制性交判處3年4月徒刑，另犯強制罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

不過盧男上訴，表示當時花花配合變換嘿咻姿勢，完事後他問「有沒有感覺」？花花邊玩手機回答「沒有，前男友比較大」，堅持兩人合意性交。二審法官認為，盧男壓住花花手腳性侵，且花花離開盧男家就直接報警，因此不採信盧男說詞，最後駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

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(中時新聞網)