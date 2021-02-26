中澳交惡後，大陸已先後抵制澳洲龍蝦、紅酒、牛肉等一系列商品，但至今大陸與澳洲關係仍未見緩和。最新消息指出，澳洲龍蝦每公斤價格降幅達到7成還滯銷，而來自澳洲兩家酒商的超過2.3萬公升葡萄酒，因「標籤」不合格，自上個月未准入境大陸，目前仍扣押在大陸港口，暫未明確如何處理。

綜合陸媒、港媒報導，去年，由於對華清關出現延誤，澳洲龍蝦業主動停止出口，而大陸是澳洲龍蝦的最大買家，年度進口規模高達8億美元，佔澳洲龍蝦出口的95%。在對華出口受阻後，一些澳洲出口商將希望放在另一人口大國印度上，不料後者雖擁有龐大的人口，民眾卻不愛吃龍蝦，澳洲龍蝦業生意一落千丈。

報導指出，目前漁民只得靠本國市場勉強支撐。不過，以往澳洲龍蝦的售價可以高達每公斤100澳元（約台幣2198元），但現在靠國內市場，價格只能一降再降，每公斤只賣30澳元，降幅達到7成。

維州龍蝦協會主席Markus Nolle表示，在秋冬季，許多漁民面臨艱難的生存問題，未來6個月將非常關鍵，到時如果沒有向大陸出售高價龍蝦，一些漁民將會失業。他並強調，即便是去年聖誕節和農曆新年的節假日，澳洲龍蝦銷量也並不如人意。

面對收入銳減，漁民艱難求生，被迫削減運營成本，還向澳洲地方政府求助，也有漁民將船員、船隻進行合併，比如兩艘併一艘，並延後船和捕撈設備的維護，但這有可能帶來安全隱患。

至於繳納漁業許可費是漁民營運的主要成本，佔比最高可達40%，而且必須預先支付，目前，來自南澳、塔州和西澳在內的州漁民已被允許延後繳納許可費。但也有一些漁民對一些州沒有任何扶植措施感到不滿，比如維州，但這有可能因為出口收入下降導致的財政緊張。

此外，由於損害大陸葡萄酒行業公平競爭的權利，從去年11月開始，澳洲葡萄酒對華出口被加收100%至200%的費用，隨後澳洲葡萄酒受歡迎程度大幅下降。

報導也提到，根據澳洲亞葡萄酒管理局首席執行官Andreas Clark介紹，僅在政策生效的兩個月時間，澳洲葡萄酒出口急劇下降，並拖累全年出口表現，2020年度出口量暴跌29%，對應出口額下降14%。而進入新的一年後，情況還變得越來越糟。根據澳洲統計局的最新數據顯示，今年1月份，澳洲對華出口的葡萄酒僅佔剩1%，市場份額同比減少了49%。

雪上加霜的是，大陸海關總署周一（22日）在官網發布數據顯示，由澳洲富邑（Treasury Wine，又稱富豪葡萄酒產業酒商）生產的兩批奔富（Penfolds）葡萄酒，因「標籤」不合格，而無法通過深圳口岸入境大陸，重量分別?675升和2700升；由百吉布魯克加（Badger's Brook Winery）生產的七批葡萄酒也以相同原因，無法通過重慶口岸入境，總重量接近2萬公升。

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(中時新聞網)