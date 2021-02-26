大陸以鳳梨多次檢出介殼蟲等為由，從3月1日起全面禁止台灣鳳梨進口，此舉恐衝擊鳳梨產業。前民進黨立委沈富雄分析認為，大陸很少對台灣的經濟行為，拿出制裁手段，此次暫停台灣鳳梨進口，就是要給台灣擺臉色。

針對大陸暫停台灣鳳梨進口，沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，大陸當然小題大作了，既然99%都合格了，那就針對那1%去追溯它的產地在哪一塊，然後規定，那一塊再查一下，那其他的就沒事了。

沈富雄認為，大陸的思維也許跟我們不一樣，他曉得暫停台灣鳳梨進口影響很小，那台灣可以處理，而且對這個鳳梨農民的影響，也不怎麼樣，大陸就是要這個效果，就要聲音大。但是大陸對台灣所有的經濟行為，很少拿出制裁手段，所以鳳梨事件就是要給台灣擺個臉色，這也是它惡意中的一點點好意。

民進黨立委張宏陸則表示，這就是一個政治動作，故意在剛好採收的這個時間，所以其實任何理由，他都認為都是假的，大陸就是故意在採收期，給台灣一個警告說「我以後會這樣」。目前我們要擔心的不是鳳梨，因為鳳梨整個出產額，才14億多而已，然後我們現在要用10億來處理、來多收購。不過如果大陸就是故意要修理人的話，接下來後續還有很多農產品，我們擔心的是在這裡。

(中時新聞網)