大陸海關總署26日突襲式宣布，因台灣鳳梨檢出蟲害，下周一(3/1)起暫停我國鳳梨輸出到對岸，引起軒然大波，農委會主委陳吉仲質疑陸方，下禁令時間點正是值鳳梨產季，此作法不符合國際貿易規範。輿情民調網站「聲量看政治」統計，鳳梨遭陸禁輸入後，即時聲量從中午12時到下午3點，聲量飆漲16.68倍，是同時間藻礁議題的5.8倍，將所有議題全部蓋台。

中國大陸海關總署昨天透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，通知台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將從3月1日起暫停我國鳳梨輸入，也是首度因檢疫因素暫停水果輸出，恐有逾4萬噸鳳梨無法銷陸，對此，農委會今天表示，預計花費10億元經費，持續外銷至中國以外市場、目標為3萬公噸，全面啟動國內行銷，多元加工目標則有2萬噸，要讓鳳梨產地價維持在前2年均價每公斤21元以上。

陳吉仲指出，大陸國台辦說鳳梨有有害生物，這是完全錯誤且不符合國際規範的說法，所有鳳梨輸出到大陸及其他16國之中都有符合規定，因此以此說法來阻止鳳梨輸出，這是不合規範的作法。

台灣鳳梨被大陸暫停禁止輸入後，網路最新聲量走勢圖。(圖/聲量看政治臉書)

「聲量看政治」臉書粉專26日分析關鍵字搜尋系統發現，從當日中午12時的6097點，到下午3點飆漲到101756點，3個小時即時新聞社群聲量飆漲達16.68倍，是同時間藻礁議題的5.8倍。「聲量看政治」也指出，一個鳳梨的訊息，就把今天早上所有的議題都蓋台，但事實上這不但是新聞的本質，也是國際政治的本質。

台灣鳳梨產區分布圖。(圖/中天新聞)

網友對此回應，「結果之後像澳洲一樣，被禁什麼就吃到吐」、「準備要大量烘製鳳梨乾」。

【中國宣布暫停進口鳳梨 三個小時聲量飆漲16倍，蓋過藻礁議題】 資料來源：https://reurl.cc/6y7ZOb 小編實在不知道該說中國共產黨到底是民進黨的貴人還是仇人？ 一個鳳梨的訊息就把今天早上所有的議題都蓋台。 不過，事實... 由聲量看政治發佈於 2021年2月25日 星期四

(中時新聞網)