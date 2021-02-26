頭條開講

台灣鳳梨進入採收期，中國大陸卻稱檢驗出含有害生物，3月1日起暫停台灣鳳梨輸入。國民黨台北市議員羅智強指出，馬英九政府跟現在的蔡英文政府最大的差別，就是馬政府可以跟大陸溝通；但現在蔡政府卻完全沒辦法解決問題，只剩下一千零一招，叫大家多吃水果。

羅智強在中天政論節目《頭條開講》中表示，同樣的問題如果發生在馬政府跟現在的蔡政府，馬政府至少有一個非常大的差別，就是我們可以跟大陸溝通；兩邊有整個的農業協商機制存在，不只農業，各方面包括兩岸都有暢通的協商管道；鳳梨問題一旦發生之後，兩邊可以談、能夠說、能夠想辦法去解決問題的。但是現在完全沒有辦法解決問題，民進黨就只剩下一千零一招，叫大家多吃水果，也沒別的招。

羅智強指出，我們當然會挺農民，也願意多吃。但做為政府，有一個很大的職責，就是解決問題，不是把問題踢給別人，抱怨東、抱怨西。

羅智強認為，民進黨真的很厲害，什麼邏輯都是民進黨都對。如今對岸暫停水果進口，就是大陸的問題，指它在打壓台灣。兩岸貿易順差、依存度，年年創新高，馬政府時期，貿易依存度是39％，蔡英文則是45％；當時馬政府被罵是雞蛋放在同一個籃子，讓台灣依賴大陸，但結果綁最凶的卻是蔡政府、民進黨，民進黨可說是話術一流。

(中時新聞網)