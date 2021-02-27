美國總統拜登(Joe Biden)上周在G7(七大工業國組織)線上峰會外交首秀，各界反應不一，美國資深作家派瑞(Mark Perry)本月在雙月刊《外交政策》(Foreign Policy)指出，拜登對中國大陸戰略幾和前總統艾森豪(Dwight Eisenhower)對蘇聯戰略相似，但北京和當年莫斯科不同，且陸未來幾年在一帶一路倡議投資可能達1兆美元，大致和美國在發展武器方面相等，並稱此為有趣的賭注，如果北京對，那麼華盛頓正在錯誤押注。

拜登對華態度關鍵字是戰略耐心(strategic patience)。專精軍事、外交領域的派瑞稱，此說法在2014年10月進入前總統歐巴馬(Barack Obama)詞彙範圍，他用以應對北韓、IS(伊斯蘭國)問題，即避免大規模軍事衝突，聯合盟友施壓，以待對方在長時間後不支自潰，而事實證明在朝鮮半島核問題並沒成功，但美國在地面戰鬥最小限度下擊敗了IS。

派瑞指出，這種想法源淵始於艾森豪在北約會議上諮詢英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)如何應對蘇聯時，邱吉爾認為應該避免戰爭，因為蘇聯軍事力量大大超過西歐，和對方打交道需要耐心，靜待一定會到來的蘇聯體系崩潰。據邱吉爾私人秘書柯爾維爾(John Colville)回憶錄，邱吉爾連蘇聯崩潰時間都預測得很準，當時他估算大約是1990年左右。

在第二次世界大戰歐洲戰場擔任最高指揮官、五星上將出身的艾森豪採納了邱吉爾的建議，儘管願意使用他的專業，即武力，來面對蘇聯挑戰，但外交政策實際做法是加強美國領導的同盟和促進西歐統合、增加研發支出、加強外交上影響力，努力彰顯美國體制優點和專注發展經濟、還有削減過多的軍事支出(8年內削減3次國防預算)，他僅在關鍵事件時表達出美軍有武力回擊決心，或有限度支持代理人戰爭，盡力避免全球衝突。

派瑞稱，如果艾森豪這些在軍事、經濟、政治上可持續的策略聽起來耳熟，那是因為拜登才剛說過差不多的話。拜登去年在權威雙月刊《外交》(Foreign Affairs)表示要加強民主政體聯盟、增加研發投資，以及只在「目標明確可實現且得到人民知情並同意」下與對手對抗，他也很常引用艾森豪的口頭禪「經濟安全是國家安全(Economic security is national security)」。

但是拜登畢竟不是艾森豪，中國也不是蘇聯。派瑞稱美國在1950、1960年代投入新航太技術研發，迫使蘇聯在1970年代發動軍事開銷大戰和技術競爭來與之匹敵，最終導致蘇聯在1980年代中經濟破產從而體制崩潰，「中國不會重蹈覆轍。」

派瑞在結語寫到：「中國未來幾年會繼續推進自身提出的一帶一路倡議，資金幾乎與美國用於開發與部署先進核武、更多航空母艦與潛艇相同(估計為1兆美元)。簡而言之，中國領導人押注貿易和市場，並認為這比航母或F-35這種先進戰機更重要。這是個有趣的賭注(interesting wager)。因為如果他們是對的，那麼美國正在投資錯領域。」

(中時新聞網)