根據人力銀行調查顯示，每到農曆新年前後，正值上班族群選擇轉職的熱門時機，今（110）年更有高達9成3的上班族計畫在農曆新年後轉職，創下近12年來的新高。小花平台從保險的角度提醒你，不僅是轉換工作，其他包括職務異動或是升職、調薪等，都應該重新檢視原本規劃的保障是否還符合現階段的需求，尤其如果投保的險種為意外傷害險，當被保險人的職業變更時，別忘了主動以書面方式通知保險公司更換職業類別，以免影響個人權益。

調查：逾9成上班族年後想轉職，創下新高

據統計，時下上班族想要轉職的首要原因不外乎「欲追求更好的薪資」、佔比超過5成，其次有近4成左右的人富有挑戰精神，想要嘗試不同產業、不同職務；至於最受時下上班族青睞、想要進入的行業前5名依序為「科技資訊業」、「餐飲住宿與休閒旅遊業」、「傳統製造業」、「金融保險與會計統計」及「批發零售與貿易」等。

說到被保險人的職業變更與個人保險規劃息息相關，特別是本文前言提到的意外傷害險，小花平台保險顧問指出，由於意外傷害險的保費收取是對應金管會公布的「台灣地區傷害保險個人職業分類表」計算，一旦轉換工作或是原先的工作進行職務調動，一定要記得以書面方式主動通知已投保保單所屬的保險公司，以免個人權益受損。

另一方面，需特別注意的是，意外傷害險的保費並非以年齡或是體況計算，而是根據職業「風險」等級來判定，也就是等級愈低、保費愈低，等級愈高、保費則愈高；舉例來說，原本從事內勤行政人員，後來轉為外勤的業務人員，因為職業風險升高，職業「風險」等級可能提升1級，保費也隨之提高。

(中時新聞網)