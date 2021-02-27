腦中風的可怕之處相信你我都知道，雖然同樣名列國人10大死因之一，其與其他死因例如心臟急症最大的不同在於「預後較差」，病患通常因為失能臥床多年才過世，往往一拖就是很長的時間，嚴重影響生活品質……。根據衛福部統計數據顯示，腦血管疾病名列國人10大死因第4位，其中初發中風病患在中風1個月後每5人中有3人失能、過了半年後則是每2人中有1人失能，而這些也是腦中風之所以讓人感到害怕的主因之一。

研究：45歲以上男性、55歲以上女性為高危險群

說到腦中風，小編突然心裡很有感觸，記得以前公司裡有位男同事趴著午睡卻一覺不醒了……；經醫師診斷為腦血管破裂，經搶救不治，留下妻子與一名兩歲大的女兒。後來聽其他同事說起，才知道這名男同事平時飲食不忌口，經常大魚大肉、偶爾小酌幾杯，加上平時不愛運動，導致他的身形過於臃腫，可能也是因此造成憾事的發生。

如果說腦中風就像一顆不定時炸彈般危險、隨時可能爆炸，一點也不為過，其潛藏風險不容小覷！一般來說，腦中風分為缺血性腦中風和出血性腦中風兩種，其中以因為血管阻塞造成的缺血性腦中風較為常見、約佔所有腦中風病患的3／4，剩下的1／4則是由腦出血引發的腦中風；像是前述小編的男同事即是屬於出血性腦中風，一旦發病，往往讓人措手不及，確是輕忽不得的！

據專科醫師指出，對於國人來說，45歲以上男性和55歲以上女性皆為腦中風的高危險群，其中男性患病機率高於女性，但是女性平均壽命較長，無形中也提高了高齡中風的機率，特別是高血壓、心臟病、糖尿病等慢性病病患尤需格外小心留意，建議不分男女老少，從日常生活習慣（飲食、運動）開始做起，有助於降低腦中風的發生。

至於該如何做起？首先，除了飲食力求清淡「少油、少鹽、少糖」外，更重要的是，要維持理想體重、以避免肥胖的發生，同時不要忘了戒菸、戒酒、多運動，都有助於排解壓力、有益情緒平靜的身心健康。另一方面，也提醒50歲以上的中年人，如果本身有高血壓、高血脂、高血糖等「3高」症狀，至少每年定期做頸動脈超音波檢查，以及早發現、及早治療。

(中時新聞網)