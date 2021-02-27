牛年，對股民來說，很自然的就覺得討喜，新春開紅盤日就大漲559.89點(+3.54%)，迎來好彩頭。一元復始，萬象更新，辛丑年的「辛」字本就有「新」的含意，或許暗示著今年股市除了眾所周知的半導體缺貨漲價的投資主軸之外，還會另有新的趨勢嶄露頭角，就好比去(2020)年異軍突起的生技防疫、遠距辦公教學、貨櫃航運等低價轉機股。

那麼，2021年有什麼新的趨勢正在醞釀中呢？二月至今，銅價、油價漲勢兇猛，二月十九日倫敦銅繼續升破一噸8995美元，大漲4.52%，創近八年新高，二月以來累積漲14.48%，其他金屬如倫敦鎳漲11.27%、倫敦錫漲14.99%。同時布蘭特原油穩居每桶六十美元上方，過去三週已上漲約十美元。

受此鼓舞，華爾街投行近期紛紛加入多頭喊話，儼然新一輪的大宗商品牛市來臨，例如高盛表示，銅價背後的主要驅動因素與中國進口持續強勁、中國新能源汽車等行業發展將需要大量銅原材料、海外需求開始復甦，以及銅礦供應疲軟等因素有關。

美元指數。(圖/理財周刊提供)

美聯準會強力鴿派立場不變

在高盛喊話銅價劍指一萬美元兩個月後，花旗也站上同一陣營，表示銅價已步入牛市第二階段─以現貨價格高於期貨，期貨近月合約價格高於遠月合約為特徵，預期銅低庫存將持續數年，喊出三個月上看九千美元。

另一邊，小摩又同高盛雙雙唱多油價，目標漲破一百美元，大宗商品真的邁入新一輪的超級週期了嗎？顯然關鍵因素分別為(1)聯準會的強力鴿派立場不變，(2)疫情至少拖延到年底，(3)中國的基建需求。

近期這輪大宗商品的上漲時間恰巧接在聯準會一月二十六至二十七日的例會之後，由於前任聯準會主席葉倫出任美國財政部長，市場的焦點擺在葉倫公開支持拜登政府推出一．九兆美元刺激經濟計畫，二月十九日美國眾議院預算委員會公布了此項紓困法案，預期眾議院二月底前通過表決，參議院多數黨領袖、民主黨人舒默表示，參議院將在三月十四日之前通過該法案，很巧，聯準會的FOMC定在三月十六至十七日。

大宗商品邁入新一輪超級週期

目前大宗商品的上漲有一部分就是受到了超大規模的紓困案影響，財政赤字遽增，當然壓抑美元，正好三月中旬美元指數期貨也將面臨最後結算，配合一．九兆美元紓困案題材，估計美元指數可能壓低結算跌破九十點關卡。就算三月份仍守住九十點，美國的失業率想要降到4%以下，可能至少還要二年以上。

二月十九日聯準會在半年度貨幣政策報告中表示，即使經濟逐漸復甦，企業借貸現在接近歷史高點，美國中小型企業以及某些大型企業的破產風險「仍然很高」，聯準會承諾貨幣政策將繼續為經濟提供強有力的支援，直至經濟完全復甦。從這個角度，等同為聯準會的強力鴿派立場維持到二○二三年做了背書，為大宗商品的超級週期提供了有利的條件。

雖然疫情年內仍無法解除，但美國與英國大量施打疫苗開始發揮作用，美國單日確診病例下降到十萬以下，儘管最新的研究顯示，首先在南非發現的B.1.351新冠變異毒株可能會使美國輝瑞公司和德國BioNTech公司聯合研發的新冠疫苗的抗體保護作用降低三分之二，但該疫苗針對新冠病毒仍具有保護作用。

新冠疫苗面臨停產危機

此外，二月十七日巴西指出，在經過測試後，發現中國科興新冠疫苗對於抵抗來自英國和南非的變異新冠病毒有效，香港於二月二十六日開始施打疫苗。估計撐過了四月北半球的氣溫不再寒冷，第二波疫情高峰就告一段落，歐美的經濟活動可望重啟活躍。

不過疫苗除了量產速度問題，現在廠商正面臨停產危機，包括輝瑞、莫德納和Novavax在內的公司開發的新冠疫苗都是用一種混合藥物的巨型塑膠袋當作無菌內襯，科學家將提純後的mRNA放入這種特殊的塑膠袋中進行冷凍，冷凍後的mRNA不會輕易解凍配置分裝，因為一旦解凍，相關疫苗必須在七十二小時內完成再配置並重新冷凍，否則疫苗就會失效被浪費。

這種塑膠袋主要由德國默克旗下子公司MilliporeSigma提供，目前短缺，根據Novavax表示，存儲的袋子只夠維持到四月份，如果屆時供應無法滿足，工廠將停工。雖然相關疫苗製程可以使用不鏽鋼容器替代完成，但由於生產方式改變需要監管批准，相關改變將導致交貨大幅延遲。

半導體目前需求大於供給

雖然對於大多數的台灣不鏽鋼企業來說，這只是個題材，對於實質業績並無助益，但第一銅上週大漲25%，反映了倫敦銅創新高的利多，在出口的貨櫃物流仍緊缺的背景下，預期第二季中鋼與豐興的盤價都有繼續調高的可能，可追蹤中鋼、中鴻、燁輝、大成鋼、彰源、允強、世紀鋼等。

對大多數的股民來說，最關心的還是台積電會不會再漲？根據公開資訊觀測站資料顯示，台積電內部七位副總級主管一月增持自家股票，顯示台積電調高資本支出後，自家人以實際行動支持公司未來的展望，這比所有的外資分析報告還要有說服力。

台積電三月十七日將除息2.5元，當天剛好是台指期月結算日，也是FOMC開會的日子，依照目前半導體景氣處在需求大於供給的位置來看，估計屆時台積電已經挑戰七百元關卡。

融券增＋高資券比 軋空行情可期

隨著台積電的除息，也宣告台股接下來將進入到除權息旺季，如同先前提示的，股東會前的融券強制回補將成為盤面上另一個選股方向，近期融券大增的天鈺就是最好的例子，二月一日至十九日天鈺融券就增加了3692張，八日均線成本是168元，二月十九日收盤價206.5元，帳面虧損至少二成，去年的融券最後回補日是四月十七日，預估今年也差不多時間，這樣算來，三月還有軋空行情可期。

類似的融券增加、價格上漲的還有友達(+3539張)、光罩(+1013張)、晶技(+462張)、致伸(+455張)、車王電(+449張)、凌陽(+436張)、第一銅(+380張)、昇貿(+304張)。

不過有些融券增加的張數不多，還不真正具備軋空的條件。一般還是比較認同高資券比的股票較具備軋空條件，南電、信邦、長榮航、世芯-KY、金像電、欣興、佳凌等就被篩選出來，而車王電、第一銅與天鈺則是兩個條件都符合。

值得一提的是，IC載板的南電與欣興都是券增價漲的股票，而景碩似乎也有後起直追的態勢，當前最缺的半導體材料─ABF，景碩預計第一季月產能從一千二百萬顆增加到一千六百萬顆，二○二二年中期再提升到二千六百萬顆，可留意是否複製南電的漲勢。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1070期》)

《理財周刊1070期》

(中時新聞網)