封面故事-美國塑化產能。(圖/理財周刊提供)

全球開打疫苗及美國一．九兆美元刺激政策將推出，強化市場景氣復甦復甦預期，提振資金信心，風險偏好大幅提升，具避險性質的美債遭到瘋狂拋售，公債殖利率一路飆升，即將觸發金融資產的價值重估潮，同時也將創造新的投資機會。

實質利率飆升引發價值重估潮

2月22日美國十年期公債殖利率已飆至1.37％的近一年新高，與標普五百指數股息殖利率1.57％持續收斂中，與此同時扣除預期通膨的實質利率也被一路推高，金融資產價值重估聲音開始出現，進而引發股市的獲利了結賣壓。鎖定新興科技股的「牛市女皇」Cathie Wood近期就表示，如果利率繼續大幅走高，股市調整的風險會越來越大，將引起市場的恐慌。

一旦市場恐慌，勢必也會引發股市泡沫的聯想，不過根據全球最大對沖基金橋水創辦人達利歐的分析，在目前少數科技股處於嚴重泡沫的同時，許多公司的股價一點泡沫也沒有。觀察美股市值前一千家公司，大約有5％的企業處於泡沫狀態，僅達到2000年網路泡沫時期的一半，標普五百成分股中處於泡沫狀態的公司數量就更少。

在各國央行QE持續推行下，市場熱錢總存量有增無減，即便近日股市進行價值重估，也不會是全面性修正，最有可能的情況就是幾近泡沫階段的少數高評價股出現修正。

指標科技股首當其衝

例如美國科技指標的FAANGM(Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google及Microsoft)，加上牛市女皇力捧的Tesla，因多為各新興科技ETF的主要成分股，在價值重估、資金從科技族群撤出階段，將會成為主要受害者，連帶那斯達克指數就會跟著受影響。

當這些美股科技指標評價修正，台股中的供應鏈難免遭受池魚之殃，成為間接受害者。此外，高本益比的族群或個股，在股市價值重估階段也會受到一定的壓力，例如半導體產業上游IP及部分IC設計族群。因此，可以見到2月23日美股回檔時，那斯達克指數及費半指數的跌幅最重。

景氣循環階段不同 投資邏輯也不同

另根據凱基投顧的分析，在景氣谷底翻揚階段，以半導體為首的科技股因具有高度景氣敏感性，股價通常會領先表現，但到了景氣復甦的中段，配合通膨增溫且殖利率走升，與景氣循環相關的週期性類股將會接棒表現。在這種投資邏輯的轉變下，資金移動過程中也會壓抑科技股。

面對實質利率走高所引發的股市評價調整，低本益比的景氣復甦股自然會成為熱錢資金的出海口，加上歐美防疫限制陸續解除後民眾在食衣住行育樂的報復性消費，將增強景氣復甦股營運動能及獲利回升速度，本益比隨獲利提升而降低，進一步吸引資金轉進意願，有助延續族群股價的漲升動能。

貨櫃航運本益比超低

隨著疫情控制、就業改善、經濟活動恢復，市場消費力正逐漸增強中，但部分供給尚未跟上，上游原物料報價又持續飆升，為反映成本及供需失衡情況，與景氣復甦相關的航運、鋼鐵、塑化、紡織及食品等傳產族群均已開始漲價，將成為推升營運加速增長的另一引擎，有望成為台股資金轉向景氣復甦族群的首選。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1070期 2021.2.26出刊

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1070期》)

《理財周刊1070期》

(中時新聞網)