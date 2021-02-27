度過了農曆年的長假，二月十七日台股開紅盤大漲五五九．八九，牛年紅盤以大漲開出，對照鼠年紅盤在去年元月卅日當天，台股大跌六九六．九七，那時候疫情直撲而來，台股隨著美股每天大跌千點，一口氣跌到八五二三．六三，鼠年台股紅盤大跌，帶來第二季之後，出現前所未見的揚升巨浪，進入牛年，台股大漲，卻帶來很多變數，牛年台股可能是變數最大的一年。

全球大市值企業面臨壓力

首先是奔馳了一年的股市，出現了巨大變數，一是美國十年期公債殖利率從○．五二攀升到一．三六九％，三十年期殖利率從○．九九跑到二．一七二％，公債殖利率拉升，也使得股市面臨強大威脅，尤其是一直以來大漲的科技股，這兩年費城半導體指數從三二六九．○二下殺到二九六○．三六，Nasdaq從一四一七五．一二急跌到一三○○三．九八，這次疫苗研發成功，大漲的生技分類指數也從五四六六．七九急殺到四八八八．一五，有趣的是，率先宣布研發出疫苗的輝瑞藥廠，在宣布當天，股價漲到四三．○八，現在卻跑到三三．六八美元，創了波段新低。

美國新經濟股是去年疫情重創全球的最大贏家，過去一年紛紛創下巨大漲幅，最具代表性的是二○二○年全年大漲七四三％，Tesla一拆五之後股價最高到九○○．四美元，這幾天急殺到六一九美元，短短幾天就跌了三一．二％！美國最大市值企業Apple，去年大漲八○％，今年卻從一四五．○九美元殺到一一八．三九美元，股價也跌了十八．四％。

全球股市市值名列前茅企業，最近股價都面臨壓力，像中國Ａ股最大市值的貴州茅台從二六二七．八八人民幣跌到二二六五人民幣，在香港的騰訊從七七五．五跌到六九七港元，阿里最高三○九港元，最近跌到二七四．四港元，美團、小米、比亞迪、京東最近股價都拉回，而這個效應也在台灣發酵，過去一年來領銜台股不斷創新高的台積電，看起來也面臨壓力。

當美國十年期公債殖利率直撲一．五％的時候，台積電的股利政策立即面臨考驗。台積電每季配二．五元，全年十元，股價漲到六七九元的時候，殖利率只有一．四七二％，這跟十年債已經十分接近，現在股價殖利率也在一．五％左右，從殖利率的角度來看，台積電吸引力漸減，如果沒有打算提升配息率，股價可能受到壓抑。

進入二○二一年，過去一整年的業績逐漸明朗，接下來股利政策會影響股價的反應，例如，台積子公司精材宣布配二．五元股息，以現在股價來看，殖利率只有一．四％，這對已經四年沒有配息的精材來說，已經十分難能可貴，但股價接近一八○元，配出二．五元股息，顯然是不夠的，這會對股價帶來壓力；反之，去年跌了三六．一％的大立光宣布配九一．五元股息，這是大立光史上最大方的配息紀錄，股價急跌後，在三五五○元的位子配出九一．五元股息，殖利率是二．五七％，沒有特別好，但已展現最大誠意。

看殖利率也看基期高低

最近宣布業績的寶雅全年ＥＰＳ二一．六元，宣布配出十八．七元現金及○．三元股票，大家要知道股價直逼六○○元，○．三元股票是非常珍貴的，如果把股票也當現金看，殖利率也有三．二八％，這一家看起來不太起眼的百貨零售商場，實在有很深的經營底蘊，是一家令人尊敬的企業，因此，從現在開始，要把企業的股利政策列為重要觀察焦點。

除了殖利率外，基期高低也很可能成為二○二一年選股的重心，今年「捨高就低」的操作可能是很重要的功課，我常說「貴上極反賤，賤下極反貴」，股價低就是最大優勢，像去年台積電、台達電、聯電、鴻海、聯發科這五家公司貢獻七五％指數，除了鴻海最近才上漲外，其他四檔在二○二○年從低檔算起來漲幅都很驚人，像台積電從二三五．五元漲到六七九元，大漲一八八％；台達電從一○八．五元漲到三二五元，漲幅正好兩倍；聯發科從二七三元漲到一○一○元，大漲二七○％，這些在二○二○年大放異彩的公司，今年業績仍很耀眼，但股價大漲後，要再創造更大漲幅恐怕不易。

這個時候回頭找低基期股，二十三日有一檔股票尾盤急拉漲停，廣明是經典代表作，二○一九年最高是六○．二元，因為與ＨＰ的訴訟，最後認賠和解，二○二○年幾乎把賺來的錢全賠給ＨＰ，去年九月股價一度到四四元，後來只殺回三五元左右，打底了近五個月，二十三日的長紅是一個值得注意的訊號。

去年第二季廣明官司和解出現九．五四億的業外損失，但本業前三季賺七．九七億元，如果從本業來看，如果沒有官司訴訟，本業一股可以賺三元，那麼今年官司和解，協作機器人題材上來，廣明很可能回到二○一九年的高價，這是一檔被官司打敗的股票。

最近全世界疫情急轉直下，以色列施打疫苗已漸漸控制疫情，全球確診病例急降，大家都在想像疫後新世界，對股市來說，被打趴的產業今年很可能得到重生，牛年旅遊、餐飲、娛樂業紛紛出來表態，還有航空業也對未來充滿了期待，這當中旅遊最早表態，雄獅一口氣漲到九四．五元，其實雄獅股價一直沒有什麼跌，去年前三季仍虧損三．三九億元，今年上半年可能仍虧損，今年也許業績可以打平，但可能兩年沒有息可配，股價直抵百元左右，恐怕不便宜，雄獅現在的股價已回到二○一八年的高價區，市場看起來反應很快。

其實去年的「慘業」，錢櫃、好樂迪也算。錢櫃除了疫情重擊，還加上大火肆虐，造成重傷害，全年火災大約減損錢櫃ＥＰＳ二元左右，全年ＥＰＳ約四元，二十三日一記長紅，終於突破年線，也告別二○一九年股價因合併案被打回票，從二四四元跌下來的空頭頹勢，這個空頭架構走完，錢櫃看起來今年有重生的機會。（全文未完）

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先探投資週刊2132期

(中時新聞網)