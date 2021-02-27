回憶殺》選美出身的女星林雅詩，以甜美臉蛋與身材聞名，自被大導王晶簽下、出演多部三級片後，大開知名度，而2005年她宣布帶球嫁給富商溫文英，嫁入豪門後揮別演藝圈，專心相夫教子，不料幸福難以永恆，10年婚姻因男方偷腥而告終，林詩雅一度崩潰大哭，但竟不是因為情傷。

林詩雅當年參加香港小姐選拔，雖未獲后冠，但美麗的身影受到演藝圈青睞，比賽後即被被無線台簽下，開始演員之路，只是圈內競爭激烈，一直沒能演到主角的她，一度灰心退出演藝圈，當起一般公司的秘書，直到再被名導王晶簽下後復出，並尺度大開接演三級片，同年接拍了《邪教檔案之末日風暴》，與男神古天樂上演露骨床戲，一舉爆紅，成了當紅豔星。

林雅詩入行當演員後一度不順，曾引退當秘書，直到被王晶簽下，開啟三級片豔星之路。(取材自林雅詩微博)

之後林雅詩交往富商溫文英，兩人穩交3年多後爆出懷孕喜訊，林詩雅因此進了豪門，給老公添了一個兒子，直接息影擺脫豔星身分，過起讓人稱羨的多金少奶奶生活，不料2015年她突然又出現在幕前，且輕解羅衫宣布拍性感寫真集，之後動作頻頻，一下受訪說家裡有鬼，一下自爆夫妻互動少、暗示豪門生活不美滿，甚至吐露已分房多年。

林雅詩帶球嫁豪門後息影，10年後爆出富尪偷腥，她因老公挑妹眼光太差而崩潰，離婚收場。(取材自林雅詩微博)

而林詩雅自洩婚姻不美滿之時，非常巧合爆出富尪疑似有小三，被拍到他騎摩托車載妹去吃大排檔，過程中細心呵護、甜蜜親暱，送女方回家時終於忍不住來了一發濕吻，下班後足足上演4小時「庶民約會」才依依不捨返家，而這些「證據」，都完全呼應林詩雅曝光的婚姻現況。

事後林詩雅被求證此事，直接崩潰大哭，但竟不是因為婚姻破裂感到受傷，而是她看了狗仔拍的小三模樣，對老公的口味感到難以置信，認為好歹他也找個條件比自己好的妹，眼光如此低檔，讓林詩雅很難受，也吐露此前就有嘗試要挽救婚姻，但富尪已出軌，兩人最終於2015年宣布離婚，她成了單親媽，重新回歸演藝圈。

(中時新聞網)