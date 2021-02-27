蘋果VR（虛擬實境）頭盔，將要呼之欲出了嗎？

春節前，外資JP摩根出具報告指出，5年以來傳聞不斷的蘋果VR產品，將會在今年第四季量產，屆時這款搭載6顆鏡頭、由和碩代工的產品，由於製造成本達500美元，售價可能會超過1千美元。

一名蘋果供應鏈高層私下向商周證實，「客戶確實有跟我們在run（運作）這產品，」看來，傳聞並非空穴來風；但截至去年，全球VR出貨量呈現連續4年衰退，蘋果，這次為何做此決定？

2016年是VR元年，當年包括宏達電、臉書、三星相繼推出自家VR產品，讓該年全球的VR出貨量，達到歷史新高的910萬台。

然而，它卻在2017年反轉直下，去年更降至470萬台，幾乎是全盛時期一半。

產業由盛轉衰，主要在於「應用」沒有被打開。台經院分析師邱昰芳指出，先前VR的應用局限電競，且沒有那麼多對應的內容支援，造成品牌廠不是退出，譬如小米；就是暫緩新產品推出，如Google，使得出貨量連年下滑。

一名蘋果代工廠的主管告訴商周，VR的硬體門檻並不高，需求無法大幅提升，「關鍵還是，軟體應用的『出路』沒那麼多，」這也是為什麼蘋果早在2015年就組織VR團隊、卻遲遲沒有推出產品。

VR內容、用戶大幅成長

不過，這個產業窘境，正悄悄出現改變！

第一個改變，是內容軟體面—有越來越多的消費者願意嘗試，這個讓VR內容廠商的投入持續增加。

宏達電VR團隊創始成員的陳信生，至今投資45家VR與AR（擴增實境）新創公司。他發現，2019年開始，「第一次看到VR遊戲公司開始賺錢，而且是前十大（公司）都賺錢。」業界認為，這與臉書推出400美元不到的VR裝置，擴大了VR玩家群有直接的關聯。

MIC分析師柳育林指出，去年宅經濟發酵下，遊戲平台Steam來自VR遊戲的營收，成長超過7成，總執行次數也首度破億；結合AR的虛擬實境遊戲「精靈寶可夢」，其工作室光去年前10月，營收就逾10億美元、創歷史新高。

受惠於在家看劇、遠端工作

事實上，近年來VR硬體出貨量的衰退，是來自於不少品牌的退出，以及必須把手機放在頭盔的產品形式遭淘汰所致，「其實既有用戶的使用率是增加的，讓這個產業雖然硬體衰退，但軟體（產值）是成長的，」一名外資分析師指出。

第二個改變，是疫情又驅動出商務需求。

IDC分析師廖燁曦指出，疫情使人被迫待在家，更帶出人們用VR看影片的需求，研究機構賽迪統計，中國有兩成用戶，就是用其觀看影片。

不僅如此，在企業領域，疫情也引發企業使用VR，進行遠距的教育訓練、商務會議、線上展覽；甚至，台積電供應商、半導體設備商艾司摩爾，去年多次採用微軟的混合實境產品HoloLens，進行遠距的跨國設備維修。

廖燁曦進一步表示，表面上看來，雖然2020年VR裝置出貨量較前一年下滑，但，這是因為零組件缺料所致，根據他的探訪，VR品牌業者如臉書、宏達電，去年來自消費者的下單量都比去年好，「問題是供應端跟不上。」

因此，IDC預估，2021年，全球VR設備出貨量，將達850萬台、年增80％；到了2024年，總出貨量更將近4100萬台。

而據商周掌握的獨家訊息，全球VR設備市占率第一的臉書，也在內部訂出了2021年出貨量，將成長至少1倍。

「蘋果可能因此覺得大眾化的時間到了，」陳信生推測。

符合要靠內容賺錢的目標

儘管，以目前傳出的售價來看，蘋果首款VR產品至少1千美元、近新台幣3萬元起跳，幾乎是目前商用市場的設備售價，但蘋果供應鏈、VR業界人士不約而同認為，蘋果對於VR市場，「一定是主打C端（即消費性）市場。」

一名代工廠高層指出，蘋果推VR，「不只為了這單一個硬體，而是要透過設備間的串聯，強化服務體驗。」

試想，未來，大家只要戴上VR頭盔、無線耳機Airpods，就不必被綁在電腦或手機螢幕前，而能隨時隨地參加線上會議。又或者，在家以VR收看影片，就有戲院看大螢幕的臨場感，訂閱蘋果影音服務TV+的意願勢必提升，「這符合蘋果想靠內容賺錢的策略。」

不只蘋果，臉書對VR的企圖也在內容。柳育林指出，目前臉書的VR其實是虧本銷售，目的是先掌握用戶群，待人們黏著在虛擬世界後，「到時候他們虛擬跟實體的廣告，統統可以一手包辦。」

不過以賽亞研調提醒，目前VR應用，都是既有設備的延伸，因此VR之於蘋果，「短期業績不會有太多貢獻，」投資人切勿有過高期待。

《商業周刊1737期》

(中時新聞網)