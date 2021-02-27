頂著去年前3季每股14元的漂亮獲利，敏成股價卻是腰斬再腰斬，只剩8個月前高峰的12％；不僅跌破了去年底的現金增資價，也跌出投資人一堆疑問。

自從防疫股去年8月普遍跌破月線之後，股價轉趨弱勢，腰斬者眾，股東漸漸也習慣了；但是對於口罩熔噴布龍頭的敏成，小股東最近卻忿忿不平。

3個月前該公司現金增資收足股款，每股80元，本以為從疫情高峰的336元回跌至此，現增價起碼是公司認同的保護傘，卻沒想到股價繼續跌，如今40元也守不住，只剩高峰的12％。這一慘跌，跌出股東心中一堆問號。

第一個問號，人家說股價會說話，但是現在股價跌成什麼樣了，最大股東盛弘醫藥持股超過6成，按理說籌碼算是集中，然而連現增價都愈離愈遠，難道有基本面問題？猛然一看，去年12月的營收雖然年增30％，可是，3957萬元的數字，卻比第3季的月平均1.2億元縮水將近7成。於是，第二個問號出來了，12月的低營收，會不會變成今年的常態？

興櫃熬十年 上櫃還沒個影

第三個讓投資人失望的，還有上櫃申請、以及美國設廠題材。事情是這樣的，興櫃公司不需要公布第三季季報，但是去年11月，敏成主動公布前3季財報，每股淨利高達14.01元，市場直覺認為，這應是準備要提出上櫃申請，畢竟興櫃掛牌都十年了。只可惜，公司沒有動靜。

再者，去年疫情初期，各國積極建構個人防護設備供應鏈，敏成的熔噴布聲譽佳，當時台美關係又好，因而興起赴美設廠的計畫。這是打國際杯的好機會，對敏成未來的成長有幫助，但是，迄今只聞樓梯響。難道又是空歡喜一場？

眼看著股價沒有轉強的意思，股東看敏成，也就愈看愈不對勁了。針對股東的問題，敏成也不迴避，只是答案能不能讓投資人滿意，就見仁見智了。

敏成大股東盛弘醫藥董事長楊弘仁直言，去年股價被市場炒得太過分，波動太大，「現在是回歸基本面，現增價80元我認為是合理，我們只有專心經營一條路可走。」過去一個多月來，敏成從董事長為首的高層幾乎都換一輪了，楊弘仁表示，經營層改組反映了今年公司發展策略的變化，以積極整合產業鏈與海外設廠為目標。

據了解，美國疫情太亂，先是不發工作簽證，後有大選，最近又是新政府上任，所以美國計畫只得往後挪。楊弘仁表示，目前先進行與美德醫療的菲律賓合作案，作為赴美設廠的練兵計畫，3月裝機順利投產後，再伺機啟動赴美計畫。

不過，當問及是否因股價和業績波動太大，以及發展政策的調整，所以上櫃申請延遲？楊弘仁並未正面回應，只說「送件的主客觀條件是否還具備，要看主管機關和市場的看法。」言下之意，可能還要再等等。

(中時新聞網)