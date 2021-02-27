在各種網路通訊等電子設備與及汽車應用帶動下，全球記憶體市場短缺情況嚴重，

記憶體大廠都將面對產能問題，而台灣成為這波產業需求下的最大亮點。

隨著消費性電子市場、通訊市場以及汽車產業的回春，需求不斷上漲，各種半導體零組件也都先後傳出缺貨的狀況，美光在1月27日由執行副總裁兼事業長Sumit Sadana親自主持的線上會議中強調，台灣廠已經成為解決相關記憶體產能緊缺最重要關鍵。

最先進製程技術 狠甩三星

那麼美光做了哪些準備呢？Sumit Sadana強調，由於台灣在半導體的關鍵產業地位，因此美光將在台灣投資最先進的記憶體生產技術研發，同時大幅擴增產能。

根據美光內部的市場預估，今年DRAM的需求成長會在15%至19%左右，對於NAND（快閃記憶體）則預估大概在30%左右。為了滿足這些需求，美光在2021年的資本支出大約在90億美元，大部分的資本投入都會在技術研發以及生產設備的購置，透過相關的投資，希望能夠滿足市場各種記憶體技術與產品的龐大需求。

同時，目前美光台灣廠已經量產的1αDRAM製程技術，是目前全球最先進的製程節點技術。從最基本的儲存密度來看，相較於前一代的製程技術1z，可以提升40%以上，已經明顯超越三星等其他競爭業者。

其中，值得一提的是，1αDRAM在低功耗部分有非常好的表現，非常適合應用在各種對功耗非常敏感的應用中，包括手機、筆記型電腦，甚至汽車等產品領域。

除了已經量產的1α世代，未來美光也會以台灣產線為重點，持續開發1β、1γ、1δ等不同的記憶體生產技術，藉以夠提滿足低功耗與高性能產品等不同需求產品；同時也會持續評估在未來使用到EUV機台來生產相關產品的需求，進一步擴大整體產能。

到底記憶體市場有多熱？先前艾司摩爾（ASML）的法說會中，就已經暗示DRAM需求會非常緊俏，包括三星等相關業者已經大規模投入設備的採購，藉以應對未來市場的需求。Sumit Sadana解釋，來自汽車業的需求明顯回升，而且現在整體汽車業使用DRAM和NAND的需求也增加，使得整體市場的缺貨狀況更為嚴苛。

再者，2021年的智慧型手機單位需求量將會成長超過10%。另外，5G手機的出貨量也會從2020年的2.5億支倍增至5億支，帶動資料使用、傳輸方面的需求大增。這對基礎電信設備也將形成嚴苛的挑戰，電信商必須大幅升級他們的伺服器以提供更好的服務。

兩兆雙星 重返榮景非夢事

第三，受到疫情影響，在家工作、在家上學的需求不斷攀升，全球的電子商務成長速度也持續增快，這些商業、教育活動都倚賴愈來愈多的線上交流服務。在這些不同需求的推動下，不只是終端，雲端設備升級的需求也不斷成長。另外非常重要的，就是遊戲方面的需求，微軟XBOX以及索尼的PS5上市熱賣，都帶來新的需求增長機會。

事實上，受到相關市場供需狀況的影響，上個月三星宣布要投入超過3百億美元的資金，用於記憶體與晶圓代工設備的採購上；其中，在記憶體生產設備方面就超過兩百億美元。海力士也同樣投入技術升級以及廠房的擴建，顯示整個記憶體產業都已經先後動了起來，或許一兩年內就能解決缺貨問題。

(中時新聞網)