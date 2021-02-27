【回憶殺】62歲華語音樂教父李宗盛寫了一輩子情歌，字字句句打動人心，還曾被讚最懂女人心，是華語樂壇最具影響力的音樂人之一，然而才子多情，他轟轟烈烈的情史也為人津津樂道，當年因奮不顧身愛上林憶蓮，他拋家棄子追愛到加拿大，然而和對方的婚姻卻只維持短短6年便告終，成為才子心中永遠的遺憾。

李宗盛的第一任妻子朱衛茵和他結婚10年，還生下2個女兒，但最後卻只能眼睜睜看著丈夫愛上其他女人，她曾在紀載和李宗盛戀愛過程的書中寫道：「我看過這麼多的演唱會，都是一個期待的心情。可是看著一個最親密的人在台上表演，而實際上你卻知道這個人跟你越來越遠、越來越遠，甚至於形同陌路了，一旦這個演唱會結束，他就要真正離你而去，去追求他自己想要的東西了」。

朱衛茵是李宗盛的第一任妻子。(資料照)

1994年，李宗盛的告別演唱會上邀請到林憶蓮，2人在舞台上的愛意和火花藏都藏不住，而朱衛茵就坐在台下目睹全程，林憶蓮介入李宗盛婚姻的新聞傳開後，為了躲避輿論壓力，林憶蓮出走到加拿大，然而深情的李宗盛也追出國，甚至在林憶蓮的住處樓下苦等一夜，因此誕生了《為你我受冷風吹》這首感動無數人的經典歌曲。

林憶蓮和李宗盛當年愛得轟轟烈烈。(資料照)

2人的婚姻只維持短短6年時間。(資料照)

林憶蓮被李宗盛感動後，1997年朱衛茵也決定放過自己，終於同意離婚，李宗盛和林憶蓮在加拿大正式登記，但當才子佳人的激情退卻，林憶蓮被迫專心照顧家庭，面對柴米油鹽醬醋茶，而李宗盛也面臨江郎才盡的危機，夫妻倆之間開始出現嫌隙，最後林憶蓮終究回到嚮往的舞台上，2004年，他們黯然結束這場婚姻，之後每當李宗盛唱起為林憶蓮寫的《當愛已成往事》都會不禁哽咽。

無論當年多轟轟烈烈，都只能將往事留在風中。(資料照)

當愛已成往事，對比林憶蓮的瀟灑追夢，李宗盛卻始終無法忘懷這段情，直到2018年，李宗盛終於和小27歲的千惠三婚，過著平淡幸福的日子，而林憶蓮也繼續在舞台上發光發熱，懂得愛自己的她比年輕時更有魅力，身邊還有小12歲的男友恭碩良陪伴，離婚15年後，他們為了20歲女兒再度同框，不管當年再轟轟烈烈，對往事終於都釋懷了。

(中時新聞網)