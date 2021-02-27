美股遭大屠殺，台股周五（26日）難逃空頭狙擊，終場重挫近500點、收在15953點，摜破萬六大關，外資賣超台股944億元，創下史上最大紀錄，其中狂砍台積電6.3萬張，換算金額高達386億元。分析師指出，外資大逃殺主因在於MSCI季度調整生效，以及半導體族群短線漲多拉回，外資順勢獲利了結，而目前大盤月、季線持績上揚，只要盤勢適當整理，搭配國際股市回穩，後市行情仍然看好。

美國科技股慘跌，引爆台股元宵股災，半導體龍頭台積電淪殺盤重心，尾盤爆出3.4萬張賣單，終場重挫4.56%（或29 元），收在最低點 606元，創下牛年最慘烈表現；聯發科也狂瀉逾5％，收在896元、殺破900元大關。

在權值股賣壓湧現和MSCI調降權重補刀之下，加權指數終場大跌498.38 點（或3.03%），收在最低 15953.8 點，失守月線，成交量高達4321.12億，周線收黑、大跌387點。

近期外資操作反反覆覆，周四才回補231億元，26日馬上翻臉不認帳，狂砍944.16 億元，創史上單日賣超最高紀錄；自營商也站在賣方調節80.91 億元，投信則逆勢買超 16.97 億元。累計三大法人賣超1008.01億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁指出，外資賣超944億元，創下史上最大紀錄，賣壓重心仍在電子權值族群，賣超金額超過700億元，其中權王台積電賣超6.3萬多張，換算金額高達386億元，研判主要原因還是在於MSCI季度調整生效，以及短線漲多的電子半導體族群，股價已充分反應今年公司獲利，評價和位階偏高，趁國際股市修正拉回，外資也順勢逢高獲利了結。

他認為，雖然電子漲多，但金融、傳產族群適時接棒演出，讓指數一底比一底高，而台股重要的中期均線，例如月線和季線，也都處於上揚階段，將提供有利的支撐，只要適度整理，搭配國際股市回穩，資金行情持續，台股後市依然看好。

(中時新聞網)