Angelababy(楊穎、Baby)近來瘋傳與黃曉明5年婚變，不過她懶理外界流言蜚語，趁著昨(26日)元宵節這一天，特地現身成都火鍋店與粉絲一同提早慶祝她32歲生日，還把從不對外露面的4歲兒子小海綿也帶來了，超寵粉的舉動暖哭大批粉絲。

據悉，Baby為了給粉絲驚喜，事先籌辦這場慶生會時，還不讓工作人員告訴粉絲她也會出席，直到Baby以一襲絕美古裝反串美少年驚喜現身，簡直讓現場粉絲全瘋了。

Baby特地反串古裝美少女驚喜現身。(取自楊穎工作室微博)

Baby與粉絲大合照。(取自楊穎工作室微博)

而Baby寵粉之舉不只如此，不僅親手為粉絲挑選古裝穿上、切蛋糕，一桌桌幫粉絲簽名拍攝聊天，還特地將從不對外露臉的兒子小海綿也帶到現場，把粉絲當成家人的她更直言：「都是自己人沒事。」一句話暖哭粉絲。

Baby還把兒子小海綿也帶去現場，把粉絲當成家人一樣看待。(取自Baby微博)

事後Baby更在微博PO出了慶生會照片，並寫下「元宵節快樂，謝謝你們呀」，照片中只見小海綿也同樣穿著古裝，一個人乖巧地坐在位子上吃湯圓，可愛模樣瞬間融化大批粉絲心。

另外，Baby今(27日)晚間將現身微博之夜活動，她的老公黃曉明也受邀出席，到時她是否會與黃曉明同框現身破婚變謠言，也成為外界關注焦點之一。

(中時新聞網)