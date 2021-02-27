北市9區農會上週進行農事小組長及會員代表改選，其中，士林區福安投開票所4名候選人參選角逐3席會員代表，但獲最低票數29票的王海上與30票的王順輝僅差一票，因此向北市產發局申請驗票，並在26日進行查驗，未料在驗票場地、人員都到齊的情況下，遭士林農會理事長葉文忠拒絕驗票，引爆前後任理事長間的派系角力，且無奈現場無農會成員協助開箱驗票，導致驗票只能暫時取消，並改下週擇日再驗。

北市農會近期將進行改選，其中會員代表和小組長改選，被視為各種派系對決的前哨戰，並且9個區農會裡，士林區農會因人數眾多，更被視為能左右市農會理事長選情的「關鍵」，這次現任農會理事長葉文忠將與前理事長郭萬清一決雌雄，兩個派系間的拉鋸成各界的目光焦點。

士林福安投票所投票權人共156人，葉文忠指出，過去只有瑕疵或爭議才會要求驗票，同票都不一定會驗票，更何況是差距過小，這156票中，也沒有一張廢票，另外，29票和30票看上去雖然只差1票，但其實還是差3％左右，就算依照選罷法規定，差距也要在0.3％以內，才能申請驗票，且驗票也不是說要驗就驗，也要有見證人，才能開始驗票。

與葉文忠敵對派系的前理事長郭萬清大感不滿，並指出葉集整個農會之力來抵制驗票，還派代表聲稱農會未收到驗票公文，因此無法受理驗票，但事實上，以農會選舉規定，分區投選舉都是有異議當場提出，產發局也已經受理，差距過小就應該要去驗票，農會只是在找理由拒絕而已，且產發局有借場地，農會早就知情，其餘根本都是藉口。

此外，針對葉文忠提及「產發局未發公文給農會」的說法，北市府也在下午額外補送公文，但葉文忠指出，公文送達時，農會部分工作人員已經下班，所以與市府協調後，決定下週擇日處理，並強調，農會選舉一直以來都市政府舉辦，絕對沒有外界傳聞有操作空間。

對此，產發局主秘劉寶緞指出，其實驗票的公文都已經送給法定代理人，包括士林農會的理事長、總幹事和常務監事，不用一定要發送至農會，但產發局仍補送一份公文正本到農會，並呼籲「申請驗票」本來就是當事人的權益，若有疑慮，便可以提出。

據知情人士表示，9區農事小組長有候選人資格者有106位，選出66名；農事小組會員代表資格符合者有297名，選出280名會員代表，

其中，士林區農會就選出40名會員代表，從名單來看會員代表還是理事長葉文忠派系代表較多，郭萬清人馬大概當選17人左右，目前葉文忠的人馬仍然過半，即使郭萬清多爭取到一席，對整體實力分佈，恐怕也沒太大的影響。

各區農會將在3月6日召開會員代表大會，選出區理監事，並在3月15日召開理監事會選出「常務監事」、「區理事長」，並在3月底選出市農會理事長，因此各區農會會員代表，將左右最終的農會選舉結果。

(中時 )