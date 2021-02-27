《半島電視台》報導，奈及利亞北部贊法拉州的1間學校，26日傳出1群身分不明的怪客持槍闖入，並綁架317名女學生。這是奈及利亞1週以來發生的第2起綁架事件，加上歹徒身分不明，不免讓人想起2014年276名女學生遭激進組織「博科聖地」擄走，慘淪性奴的悲劇。

贊法拉州官員指出，這起悲劇發生於詹貝格公立女子中學。當時不明槍手闖入並擄走這些女孩。歹徒乘車而來並把女孩趕上車，另有部分女學生被逼迫步行跟隨於後。

警方聲明表示，贊法拉州的警察已和軍方展開聯合救援行動，矢言拯救遭武裝歹徒綁架的317名女學生。聯合國兒童基金會(UNICEF)也證實，估計逾300名女學生遭綁架。「這是第2次對奈及利亞學童的殘酷攻擊，我們感到憤怒與悲傷」。

當地民眾指出，「槍手於午夜抵達校園，並在其中盤桓數小時。贊法拉州的村莊不斷地遭到槍手攻擊、綁架與勒索，這間學校只是其中的縮影。事實上，這是奈及利亞北部民眾每天都會面臨的日常」。

另有目擊者表示，槍手約100多人，他們闖入學校大門，朝警衛開槍，隨後走入宿舍，搖醒女孩並表示禱告的時間到了。在集合所有人後，他們將女學生帶往教堂，再往鄰近森林前進。歹徒沿路對空鳴槍，槍聲混雜女孩哭泣聲。

UNICEF則以「恐懼」來形容這起綁架。「奈及利亞北部屢屢發生對學校與學生的攻擊，這讓人無法接受。這造成孩子們的父母不敢讓他們重返校園，因為實在太危險了」。人權組織則譴責綁架「嚴重違反國際人道主義法」，奈及利亞政府應採取一切措施，使該國孩童以及在武裝團體挾持下的兒童，都能恢復安全。

由於武裝激進組織活動激增，導致奈及利亞安全狀態不斷惡化，這起擄人案為該國北部一星期以來的第二起綁架事件。上週，一樣是身分不明的武裝分子襲擊該國中北部尼日州的1間寄宿學校，42人遭綁架，迄今人質仍未返家。

英國廣播公司(BBC)指出，奈及利亞武裝團體經常綁架學生勒索贖金。儘管2014年博科聖地擄走276名女學生，使其成為性奴；但當局懷疑，這次的擄人案可能只是犯罪集團所為，目的為財。

事實上，自博科勝地擄人案發生後，該國東北地區的學校普遍加裝柵欄，以強化校園安全。更有部分地區將貨櫃改裝，成為暫時性的學校。這項為期3年的計畫，獲得逾2000萬美元的贊助，也得到聯合國全球教育大使、前英國首相布朗(Gordon Brown)的支持。

(中時新聞網)