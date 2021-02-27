大陸無預警禁止台灣鳳梨輸入，將對台灣農產經濟造成衝擊，民進黨隨即PO出圖卡呼籲全民吃鳳梨力挺，對此有網友表示，好險自己退伍了，因為看來4萬噸鳳梨要國軍全吞下去了，引發鄉民熱議。

網友在PTT八卦版PO文「國軍弟兄現在有多抖？」，開頭就先慶幸「還好我退伍了」。原PO說，現在這4萬噸鳳梨，想都知道就是國軍弟兄要吞了，早餐吃鳳梨饅頭配鳳梨水，加上鳳梨罐頭；中餐吃鳳梨：豬肉10：1的糖醋排骨，晚上鳳梨全餐外，還附上甜點鳳梨酥，飲水機也可以全面改為鳳梨汁。

有網友慶幸自己早已退伍，直言賣不出去的鳳梨政府就會丟給國軍消化。(示意圖／軍聞社資料照)

原PO文末問「國軍弟兄現在有多抖」，PO文發出後引發鄉民討論：「好險我退伍了」、「每天回通鋪，床上就多出三顆鳳梨」、「每天跑廁所都不用操練了」、「連洗澡蓮蓬頭出來的都是鳳梨汁」、「還有公務員啦 搞不好會叫公務員拿國旅卡買鳳梨」、「一周沒吃完5顆鳳梨的洞八」、「廁所根本不夠用，班長還限制一天只能烙賽三次」、「是誰住在營區的大鳳梨裡」、「香蕉每天吃頂多胖 鳳梨每天吃破嘴警告」、「通便超級順暢」。

也有網友建議新增以下菜色：「萊豬配鳳梨」、「每餐都吃夏威夷披薩」、「沒鳳梨蝦球、鳳梨苦瓜湯喔」、「鳳梨蝦球，鳳梨100 : 蝦仁1」、「早餐鳳梨果醬土司+鳳梨汁，中午鳳梨排骨飯配鳳梨苦瓜湯，晚上鳳梨炒飯，水果吃半顆鳳梨」。

(中時新聞網)