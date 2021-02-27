白菜滷、白菜湯都是深受民眾歡迎的美味小吃，既便宜又方便，但一名女網友PO出自己的滷白菜湯照，一碗25元，碗內卻空空如也，只有兩小片白菜，讓她大嘆「顛覆我的想像」，直呼比自助餐的清湯還慘。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO出照片，表示自己下午到某家雞肉飯店用餐，點了一碗滷白菜湯，一碗要價25元，但端上桌後讓她傻眼到不行，透過照片可以看到，碗內除了湯外，只有少少的白菜兩片，「樸實」到不行，讓原PO直呼「也太貴了吧」，更自問是不是自己已經不知道物價了，看到這碗湯徹底顛覆她的想像，比自助餐的清湯還慘。原PO也強調，照片中的湯是她還沒開動所拍攝的。

女網友的照片讓大家全傻眼，紛紛表示：「根本是開水加白菜」、「以為是洗鍋水」、「比泡麵湯還扯」。(圖／爆怨2公社)

網友看到後也驚呆：「我只看到滿滿的浮油...」、「抱歉，我只想到陽春麵不要麵」、「這是湯？根本是開水加白菜吧」、「我以為是洗鍋水...」、「第一次看到這種湯，長知識啊」、「應該是用翠玉白菜滷的吧」、「這就是傳說中金華火腿加上老母雞熬的湯頭嗎」、「白菜滷我知道，白菜滷湯真的有長知識惹」、「我晚餐買簡餐附的大白菜湯還比你這碗料還多」、「比泡麵湯還扯」。

但也有人出來反駁：「物價高，薪水也調整，光這道料理店面，水電，瓦斯人事費用，差不多算便宜了，有開店的都知道」、「菜要洗要切，煮要水要瓦斯，店要店租，有做過餐飲的就覺得還好」；此外還有網友詢問好喝嗎：「若好喝的話25可以接受啦」，對此原PO回應味道淡又不熱。

(中時新聞網)