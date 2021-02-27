70歲Antonio Citterio是西方建築大師，特別以空間向東方文化致敬，「丽格」公設裡深藏一座獲日本認證的裏千家茶室。（盧金足攝）

義大利國寶建築師Antonio Citterio，來台中設計的「丽格」作品，以琥珀蜂巢格窗與南非礦石的雕塑性量體成為惠中路新焦點。（盧金足攝）

義大利國寶建築師在寸土寸金的7期，特別規畫友善空間的綠意空間。（盧金足攝）

世界知名的寶格麗飯店御用的義大利國寶建築師Antonio Citterio，來台中設計的「丽格」作品。（大陸建設提供／ 盧金足台中傳真）

建築師Antonio Citterio，特別為每一個公設空間賦予異國景緻。（大陸建設提供／ 盧金足台中傳真）

盧金足／台中報導

台中國家歌劇院由曾獲普立茲克獎的日本建築師伊東豊雄設計，號稱全球最難蓋建築，被譽為世界九大新地標，更發揮台中建築國際化的錨定效應，帶動全球知名建築師來台較勁

，寶格麗飯店御用的義大利國寶建築師Antonio Citterio，來台中設計「丽格」作品，以琥珀蜂巢格窗與南非礦石的雕塑性量體成為40米惠中路新焦點，26日開箱令人驚艷。

Antonio Citterio設計的「丽格」，除坐擁經典美術館與圖書館，還有獲日方認證的裏千家茶室，不只吸引台商，還有跑遍世界各地的「世二代」，見識全球各地建築，對義大利國寶級大師經典作品情有獨鍾，一口氣花1億8000萬元買2戶。

「台中市政府的公共建築帶領台中住宅的進步，台中市府做到了！」甲桂林副董事長曹瑞濱表示，台中國家歌劇院被世界認同發揮定錨效果，還有水湳經貿園區的「綠美圖」，為台中首座圖書館結合美術館的建築，國際知名大師妹島和世設計備受矚目。

台中的公共建築，帶動國際風潮，曹瑞濱說，建築是最難的藝術之一，具原創性更見出偉大性，台中產業很多是世界之光，台中市的公共建築領先台灣，市府的公共建築與建築業手牽手與國際接軌，是這一代榮耀的共同責任。

房市買氣不退燒，曹瑞濱指出，台商出走30年終於回來了

，加上台灣防疫有成，台中更是產業聚落重要角色，新台幣升值熱錢回流，台灣不只豪宅熱銷，工業區的廠房、辦公室需求大，產業吸引的人才也要買住宅，這種現象造成不管首購族、換屋、豪宅新行情。

「7期土地物以稀以為貴，豪宅量愈來愈少，舊成本豪宅市場預期告一段落，新成本的豪宅市場，未來將站上7字頭」，曹瑞濱強調，7期土地開發飽和，未來豪宅地點只能向外擴張

，地點難以有新市政中心的政經重鎮優勢，房價墊高，目前營建成本多15％，還有缺工潮問題，台灣房地產跟著和GDP共同成長。

建築連結文化、文明和美學，「丽格」有東方元素、西方水晶燈、在地文化，發揮接地氣的美學，曹瑞濱說，建築是城市時間代表，從原創價值顯現最高境界，原創的建築設計

，建物立面、材料、色澤及細節中達到平衡感，經耐久性和永恆性考驗才能百看不膩。

Antonio Citterio為「丽格」多次來台，對台灣風土人情，特別規畫每個公設空間所賦予的異國地景，為美好生活延伸世界的跨度；從空間、材質、尺度、色彩細部設計處處見經典

，26日特別開箱亮相的公設，見識國際級的大器與美感。

進入大廳，義大利美術館及經典圖書館，展現藝文精神，尤其Antonio Citterio以鍍鈦古銅金葉子屏風揭開華麗生活的儀式，呼應夏綠地十字綠園道的樹影，伸展每一片綠葉姿態，特別為「丽格」打造的藝術裝置。

值得一提的是，大廳石材來自莎士比亞經典名劇《羅密歐與茱莉葉》原鄉維洛那Verona礦山，Antonio Citterio更為「

丽格」打造一座「茱麗葉的陽台」，為空間營造有故事性如城堡般城牆的場景。

70歲Antonio Citterio是西方建築大師，特別以空間向東方文化致敬，「丽格」公設裡深藏一座獲日本認證的裏千家茶室，從煮茶的地方、案的位置、字畫、花藝、茶碗符合嚴格的茶室規範，就連榻榻米帝王織法也有文章。

茶道空間不只讓住戶秒變在日本的享受，還從茶道中啟發不少人生哲理，進入茶室前，放下頭銜、身段和壓力包袱，在茶香中回歸初心，也在香杉木構築茶室裡探究人與人之間交流禮儀之道。

甲桂林副總經理周智柔說，台中的天氣好，房價低於台北

，高鐵一日生活圈的便利，購屋者有3成是北客，客戶族群除了4、5年級生的企業主，另一個族群是40歲以下，特徵是自主性強，專注國際潮流，與一般二代不一樣的「世二代」，見過國際世面，搶先收藏國際級建築。

(中時 )